Ukabder’den Afrika ve Asya’ya kalıcı eserler: eğitim, sağlık ve sosyal projeler büyüyor

Ukabder’in yeni dönemdeki hedefleri

Uluslararası Kardeşlik Seferberliği Derneği, "kardeşlik" vizyonunu merkezde tutarak Afrika ve Asya’da kalıcı yatırımlar yapmaya devam ediyor. Dernek, eğitim altyapısı, dini ve kültürel eserler, yetimhaneler ile bölgesel insani yardım programlarını eş zamanlı sürdürüyor. Projeler hem uzun vadeli gelişimi hedefliyor hem de günlük insani ihtiyaçlara anlık cevap veriyor.

Çad’daki eğitim ve kültür yatırımları:

Çad’ın Bokoro bölgesinde hayata geçirilecek Bokoro Hemdem İmam Hatip Lisesi, 2 bin öğrenci kapasiteli olacak şekilde tasarlanıyor ve bölgenin akademik altyapısına doğrudan katkı sunacak. Başkent Encemine’de planlanan külliye projesi ise bir ilkokul ile birlikte ilkokul, ortaokul ve lise bloklarını barındıracak şekilde planlanıyor; bu kompleks binlerce çocuğun modern şartlarda eğitim görmesine imkan tanıyacak.

Külliyenin içinde yükselen bir diğer önemli eser Yavuz Sultan Selim Camii. Üniversite kampüsü içinde yer alacak cami, 10 bin öğrencinin eğitim gördüğü alanda şadırvanı, amfisi ve geniş avlusuyla hem manevi bir buluşma noktası hem de akademik yaşamı destekleyen bir sosyal merkez olarak tasarlanıyor.

Bangladeş’te eğitim kapasitesi genişliyor:

UKABDER’in çalışmaları sadece Afrika ile sınırlı değil. Bangladeş’te daha önce hayata geçirilen Ashab-ı Suffa medreseleri ve kız okullarının ardından dernek, bölgedeki eğitim kapasitesini artırmak üzere yeni bir medrese projesinin inşasına başlıyor. Özellikle dezavantajlı öğrenciler ve kız çocuklarının erişimini artırmaya yönelik bu yatırım, bölgedeki uzun vadeli eğitim hedefleriyle uyumlu.

Sosyal destek ve sürdürülebilir yardım programları:

Derneğin kurduğu yetimhanelerde hayat, kurulduğu ilk günden beri sürdürülen özenle devam ediyor. Darüsselam Kız Sevgi Evi ve Darül Ferah Erkek Umut Evi gibi kuruluşlarda kalan çocukların barınma, gıda, giyim ve sağlık ihtiyaçları düzenli olarak karşılanıyor; eğitim ve Kur’an-ı Kerim programları da programlı şekilde sürdürülüyor.

Bunun yanında erzak kolisi dağıtımları, binlerce adet ekmek ve sıcak yemek seferleri yıl boyunca tekrarlanıyor. Kardeş Aile ve Kardeş Hafız destek programlarıyla yüzlerce aile doğrudan himaye edilirken, bölge halkının anlık ihtiyaçlarına yönelik müdahaleler planlı biçimde uygulanıyor.

Gelecek planları ve sosyal donatılar:

UKABDER, külliye alanına ilerleyen süreçte sağlık ocağı, çocuk oyun parkları, sinema ve kütüphane, misafirhane ile Kur’an kursları gibi sosyal donatılar eklemeyi planlıyor. Bu yaklaşımla dernek, sadece bina inşa etmiyor; eğitim, sağlık ve sosyal hayatı bir arada kurgulayarak bölgesel yaşam kalitesini artırmayı ve sürdürülebilir bir destek ağı oluşturmayı hedefliyor.

Derneğin projeleri, kısa vadeli insani yardım ihtiyaçlarını karşılarken uzun vadede toplumların kalkınmasına katkı sunmayı amaçlıyor. Bu kapsamlı yaklaşım, UKABDER’in Asya ve Afrika’daki iyilik seferberliğini yeni halkalarla güçlendiriyor.

ULUSLARARASI KARDEŞLİK SEFERBERLİĞİ DERNEĞİ (UKABDER), MAZLUM COĞRAFYALARDA BAŞLATTIĞI SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE İNSANİ YARDIM HAMLELERİNE HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR. "KARDEŞLİK" VİZYONUYLA HAREKET EDEN DERNEK; AFRİKA VE ASYA'DA İNŞA ETTİĞİ KALICI ESERLERE YENİLERİNİ EKLERKEN, YIL BOYUNCA SÜREN ACİL YARDIM VE EĞİTİM FAALİYETLERİYLE DE ON BİNLERCE HAYATA DOKUNMAYI SÜRDÜRÜYOR.