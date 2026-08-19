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Gün buluşmalarıyla afet bilinci Muğla'da aileden topluma taşınıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 'Afete Karşı Her Gün Birlikte' projesi, kadınların 'Gün' geleneğini afet eğitimiyle buluşturarak bilinçlendirmeyi amaçlıyor.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 10:59

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gün buluşmalarıyla afet bilinci Muğla'da aileden topluma taşınıyor

Proje tanıtımı:

Muğla Büyükşehir Belediyesi, afetlere karşı toplumsal direnci yükseltmek amacıyla Afete Karşı Her Gün Birlikte adlı projeyi hayata geçirdi. Proje, kadınların geleneksel "Gün" buluşmalarından esinlenerek afet farkındalığını önce ailelere sonra tüm topluma yaymayı hedefliyor. Uygulama, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirildi ve Ula'da hizmete açılan Mor Avlu merkezinden başlatıldı.

Gün buluşmaları nasıl kurgulanıyor:

Proje kapsamında mahalle bazında düzenlenecek "Gün Buluşmaları" ile belediye ekipleri doğrudan vatandaşlarla bir araya geliyor. İlk buluşmanın elçisi olarak Muğlalı sinema ve dizi oyuncusu Gülnihal Demir yer aldı; Demir, etkinliklerde gönüllü Afet Farkındalık Elçisi olarak projenin tanıtımına destek verdi ve katılımcılara hazırlıklı olmanın önemini vurguladı. Bu yaklaşım, yerel kültüre dayanan iletişim kanalları üzerinden mesajın daha etkili ulaşmasını amaçlıyor.

Eğitim içeriği ve uygulamalı çalışmalar:

Mahalle buluşmalarında verilen eğitimler, hem bilgi hem de uygulama odaklı hazırlanmış durumda. Programda ön plana çıkan başlıklar arasında Temel Afet Bilinci, Temel İlk Yardım ve Tehlike Avı Uygulaması yer alıyor. Katılımcılar, günlük yaşamda karşılaşabilecekleri deprem, yangın, sel gibi riskleri tanıma ve bu risklere karşı doğru davranış biçimlerini uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buluyor.

Süreklilik ve yaygınlaştırma:

Yetkililer, projenin yıl boyunca Muğla'nın farklı ilçeleri ve mahallelerine taşınacağını bildiriyor. Amaç, kısa vadeli bir farkındalık kampanyası yerine toplumun genelinde kalıcı bir hazırlık kültürü oluşturmak. Belediye ekipleri, geleneksel iletişim biçimlerinin sağladığı güvene dayanarak katılımcıların bilgi ve becerilerini artırmayı ve bu bilincin aile içinde çoğalmasını hedefliyor.

Proje, yerel aktörlerin katılımı ve uygulamalı eğitimlerle afetlere hazırlığın gündelik yaşamın parçası haline gelmesini sağlamayı hedefleyen somut bir adım olarak değerlendiriliyor.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, AFETLERE KARŞI TOPLUMSAL BİLİNCİ ARTIRMAK AMACIYLA ‘AFETE KARŞI HER...

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, AFETLERE KARŞI TOPLUMSAL BİLİNCİ ARTIRMAK AMACIYLA ‘AFETE KARŞI HER GÜN BİRLİKTE’ PROJESİNİ HAYATA GEÇİRDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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