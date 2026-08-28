Üniversite öğrenimi ve tarlanın yükü: şeftali sezonunda aileyle omuz omuza

Üniversite eğitimiyle tarlada büyüyen destek

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde yüksek lisans yapan 26 yaşındaki Zeynep Sude Sezer, ailece yürütülen tarımsal üretime hasat döneminde destek veriyor. Hacılıçay Mahallesi'ndeki bahçede babası Aydın Sezer ile birlikte şeftali toplayan Sezer, hem eğitimini sürdürüp hem de ailenin yanında olduğunu vurguluyor.

Aile tarımı ve üretim çeşitliliği:

Sezer ailesi, yaklaşık 75 dönümlük arazide birden fazla ürün yetiştiriyor. Arazinin bir bölümünde şeftali ve ceviz bulunurken, ayrıca fındık ve mısır da üretiliyor. Zeynep Sude Sezer, tarımın aile içi bir gelenek olduğunu ve üretime yalnızca ekonomik açıdan bakmadıklarını, aynı zamanda bağlılık ve dayanışma nedeniyle birlikte çalıştıklarını belirtiyor.

Verim düşüşü ve piyasa etkileri:

Bu yıl şeftali rekoltesinde belirgin bir düşüş yaşandığını söyleyen Sezer, verimin geçen yıla göre yarı yarıya azaldığını ifade etti. Ayrıca fiyatların da gerilediğini belirten Sezer, geçen seneki yüksek fiyatların nadiren görüldüğünü sözlerine ekledi. Bu gelişme, aile tarımı üzerinde hem üretim hem gelir açısından etkili oluyor.

Zeynep Sude Sezer, radyo, televizyon ve sinema bölümünü bitirdiğini, yüksek lisansını sürdürdüğünü ve nasip olursa doktora yapmayı hedeflediğini aktarıyor. Genç akademisyen adayının tarladaki çalışması, eğitimle tarımı bir arada yürütmenin örneğini sunuyor.

SAMSUN’UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİNDE YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİNİ SÜRDÜREN ZEYNEP SUDE SEZER, ŞEFTALİ HASADINDA BABASINA DESTEK OLUYOR.