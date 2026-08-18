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Üniversite rektörü Kaymakam Sakızcı'yı ziyaret ederek iş birliğini gündeme taşıdı

Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, Kaymakam Yunus Emre Sakızcı’yı ziyaret ederek ilçede eğitim, yükseköğretim ve üniversite-ilçe iş birliğini değerlendirdi.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 16:10

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Üniversite rektörü Kaymakam Sakızcı'yı ziyaret ederek iş birliğini gündeme taşıdı

ziyaretin gündemi:

Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, Kaymakam Yunus Emre Sakızcı'yı makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen görüşmede ilçede yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetleri ile yükseköğretim alanındaki çalışmalar ele alındı. Rektör ve Kaymakam, üniversite ile ilçe arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik konularda karşılıklı değerlendirmelerde bulundu.

görüş alışverişi ve teşekkür:

Toplantı sırasında taraflar, yerel eğitim ihtiyaçları ve yükseköğretim programlarının ilçeye katkıları üzerine görüşlerini paylaştı. Karşılıklı görüş alışverişi yapılarak iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik genel çerçeve üzerinde duruldu.

Kaymakam Yunus Emre Sakızcı, nazik ziyaretleri dolayısıyla Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu'na teşekkür etti.

ZİYARET RESİMLERİ

ZİYARET RESİMLERİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

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