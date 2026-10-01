Üniversitenin ıslah çalışmaları meyvesini verdi: hastalıklara dayanıklı kestanelerde hasat başladı

OMÜ araştırma merkezinde hasat başladı:

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi bünyesindeki Ali Nihat Gökyiğit Araştırma Merkezi'nde, kestane üretimini tehdit eden hastalık ve zararlılara karşı geliştirilen çeşitlerde hasat başladı. Merkezde toplam 25 dönümlük alanda yetiştirilen Akyüz, Ali Nihat, Betizak ve Marigoule türleri iri taneleri ve lezzetiyle öne çıkıyor. Hasat edilen kestaneler üniversitenin girişinde satışa sunuluyor.

Islah çalışmaları ve dayanıklılık:

Merkezde yürütülen uzun süreli ıslah çalışmaları sonucunda, özellikle kestane kanseri ve kestane galeri güvesi gibi etmenlere karşı dayanıklı çeşitler geliştirildi. Araştırmaları yürüten Prof. Dr. Ümit Serdar çalışmaların 2010'da başladığını, merkezin resmi açılışının ise 2014'te yapıldığını belirtti: "Buranın resmi açılışı 2014 yılında yapıldı. Burada farklı kestane türleri ve melezleri var. Biz de bu farklı genetik kaynaklar içerisinde araştırmalar yaptık. Bu araştırmalar neticesinde hastalık ve zararlılara, özellikle kestane kanseri ve kestane galeri güvesi gibi etmenlere karşı dayanıklı çeşitler geliştirdik ve bu çeşitlerle özellikle üretim yapıyoruz".

Denemeler, tescil ve hasat takvimi:

OMÜ, mevcut dayanıklı çeşitlerin üretimini sürdürürken yeni adayların denemelerine de devam ediyor. Serdar, Betizak çeşidinin Avrupa, özellikle Fransa kökenli olduğunu ve burada tescil edildiğini, sertifikalı fidan üretimi için adımların atıldığını söyledi. Ayrıca Macit 55 ve Ali Nihat gibi çeşitlerin tescil işlemlerinin denemeler sonucunda tamamlandığını aktardı: "Bir taraftan mevcut çeşitlerle üretim yaparken bir taraftan da yeni çeşit adaylarımız var. Bunların denemeleri devam ediyor."

Hasat takvimiyle ilgili Serdar, bu yılın biraz geciktiğini ve işlemlere "yaklaşık 10 gün önce" başlandığını ifade etti: "Önce erkenci kestane çeşitleri olan Akyüz, Ali Nihat ve Macit 55 hasat olgunluğuna erişti. Betizak çeşidi de tam hasat olgunluğuna geldi diyebiliriz". Önümüzdeki haftalarda Marigoule, daha sonraki hafta ise Erfelek çeşidinin hasadının yapılması planlanıyor.

SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) ZİRAAT FAKÜLTESİ BÜNYESİNDE BULUNAN ALİ NİHAT GÖKYİĞİT ARAŞTIRMA MERKEZİ’NDE, KESTANE ÜRETİMİNİ TEHDİT EDEN HASTALIK VE ZARARLILARA KARŞI GELİŞTİRİLEN DAYANIKLI ÇEŞİTLERDE HASAT DÖNEMİ BAŞLADI.