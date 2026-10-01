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Van'ın simge yüzlerinden Fadile Kayar vefat etti

Van'ın 'Deli Fadile' olarak bilinen simge ismi 84 yaşındaki Fadile Kayar, kalp tedavisinin ardından gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 13:48

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Van'ın simge yüzlerinden Fadile Kayar vefat etti

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Van kent merkezinde kendine özgü tavırları ve sokak yaşamıyla bilinen, halk arasında Deli Fadile olarak anılan 84 yaşındaki Fadile Kayar, tedavi gördüğü Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi. Yaklaşık üç gündür sürdürülen kalp tedavisinin ardından yapılan operasyona rağmen gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu kurtarılamadı ve vefatı sevenlerini derinden üzdü.

sağlık durumu ve tedavi süreci:

Kayar, hastanede gerçekleştirilen başarılı bir cerrahi müdahalenin ardından beklenen iyileşmeyi gösteremedi. Yoğun bakımda yürütülen destekleyici tedavilere rağmen organ yetmezliği ilerledi ve sağlık ekiplerinin tüm çabalarına karşın hayata dönülemedi. Son yıllarda yaşlılığa bağlı çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği biliniyordu.

yaşam öyküsü ve kentin belleğindeki yeri:

1942'de Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Bozatlı köyünde doğan Kayar, zorlu bir yaşam öyküsüne sahipti. 12 yaşında berdel usulüyle evlendirildi; evliliğe direndiği için kaçırıldıktan sonra geri gönderildi. 1960 yılında Van'ın Erciş ilçesinde imamla ikinci evliliğini yaptı. Eşinin üzerine kuma getirilmesine karşı tepkisi nedeniyle ruh sağlığı hastanesine yatırıldığı, ardından Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden taburcu olduğu bildirildi.

1970'te tekrar aynı hastaneye yatırılan Kayar, taburcu olduktan sonra çocuklarına kavuşmak için Siirt'in Eruh ilçesinden Van'a kadar yaklaşık bir ay süren bir yürüyüş gerçekleştirdi. Eski eşinin evinin odunluğunda yaşamayı kabul ederek çocuklarından ayrılmamaya çalıştı; eşinin vefatı ve ailenin dağılması sonrasında geçimini sokaklarda sağlamaya çalıştı. Bu yaşam öyküsü, onu kentin unutulmaz simalarından biri haline getirdi.

kültürel etki ve anılma biçimi:

Fadile Kayar, Van halkının gündelik belleğinde yer eden bir figür oldu; kişiliği ve yaşam mücadelesi yerel medyada ve yazılı eserlerde konu edildi. Gazeteci Adıl Harmancı, Kayar’ın yaşamını Delirtilmiş Toplumda Deli Fedile ve Fedile II adlı iki romanında işleyerek kentin hafızasında yer alan hikâyeyi edebi bir zemine taşıdı. Kayar’ın vefatı, Van toplumu içinde hem hüzün hem de geçmişe dair anıların canlanmasına yol açtı.

Yakın çevresi ve kent sakinleri, Kayar’ın zor koşullar altında geçen yaşamını ve Van’daki görünürlüğünü hatırlayarak onu andı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kayar için tören veya defin bilgileri yetkili mercilerce duyurulacaktır.

VAN&#039;DA KENT KÜLTÜRÜNDE KENDİNE ÖZGÜ TAVIRLARIYLA TANINAN VE HALK ARASINDA ‘DELİ FADİLE&#039; OLARAK...

VAN'DA KENT KÜLTÜRÜNDE KENDİNE ÖZGÜ TAVIRLARIYLA TANINAN VE HALK ARASINDA ‘DELİ FADİLE' OLARAK BİLİNEN 84 YAŞINDAKİ FADİLE KAYAR, TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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