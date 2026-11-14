Uşak belediye başkan vekilinden eski valiye anlamlı fotoğraf takdimi

Ziyaretin ayrıntıları:

Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, önceki dönem Uşak Valisi ve şu an Afyonkarahisar Valisi olan Naci Aktaş'ı makamında ziyaret etti. Gerçekleşen görüşmede Özkan, Cumhuriyet'in simgelerinden biri olarak bilinen 'Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık' fotoğrafını takdim etti.

takdim anı ve teşekkürler:

Özkan ziyarette, Vali Naci Aktaş'ın Uşak'ta görev yaptığı süre boyunca kente sunduğu hizmetlere ilişkin minnettarlığını dile getirdi. Nazik kabul ve misafirperverlikleri için teşekkür eden Özkan, Aktaş'a Afyonkarahisar'daki görevinde başarılar diledi. Takdim anı, samimi bir ortamda gerçekleşti ve iki taraf arasında sıcak bir iletişim sağlandı.

kentin hatırladığı hizmetler:

Ziyaret, hem bir veda nezaketi hem de Uşak'ta yapılan çalışmalara yönelik takdirin ifadesi olarak görüldü. Özkan, görüşmede kente katkıda bulunan projelere atıfta bulunarak Aktaş'a şükranlarını sundu. Kabul ve iyi dileklerle tamamlanan ziyaret, kamu görevlileri arasındaki ilişkilerin ve kentler arası dayanışmanın bir göstergesi olarak değerlendirildi.

UŞAK BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ HATİCE TEREKECİ ÖZKAN, ÖNCEKİ DÖNEM UŞAK VALİSİ, AFYONKARAHİSAR VALİSİ NACİ AKTAŞ’I MAKAMINDA ZİYARET EDEREK KENDİSİNE “CUMHURİYETİ BİZ BÖYLE KAZANDIK” SİMGE FOTOĞRAFINI TAKDİM ETTİ.