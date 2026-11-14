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Kayıp 80 yaşindeki İrfani Karaca için arama 5'inci gününde genişliyor

Derince'de 11 Kasım'da kaybolan 80 yaşındaki İrfani Karaca için yürütülen arama çalışmaları 5'inci günde sürüyor; arama Hereke'ye kadar genişletildi.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 13:48

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kayıp 80 yaşindeki İrfani Karaca için arama 5'inci gününde genişliyor

Kayıp 80 yaşindeki İrfani Karaca için arama 5'inci gününde genişliyor

Kocaeli’nin Derince ilçesinde 11 Kasım Çarşamba günü evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan İrfani Karaca (80) için yürütülen arama çalışmaları beşinci gününe girdi. Güvenlik kameralarının incelemesinde Karaca'nın İlimtepe Kalıcı Konutları Mezarlıklar durağında otobüsten indiği ve arazi yönünde yürüdüğü belirlendi; aile kayıp ihbarında bulundu.

Arama sahası genişletildi:

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde başlatılan çalışmalar, başlangıçtaki Derince çevresinden Körfez ilçesinin Hereke bölgesine kadar uzatıldı. Ekipler, İlimtepe Kalıcı Konutları çevresindeki ormanlık alanlar ile Belen, Erikli, Dere ve Sipahiler mahalleleri ile Çene Dağı çevresinde arama yapıyor.

Katılan ekipler ve yöntemler:

Aramalara jandarma, AKUT, SAR, JAK, Kocaeli Afet Platformu, Kızılay ve Körfez Belediyesi ekipleri katılıyor. Beşinci günde çalışmalara motorlu arazi ekipleri de dahil edilirken, ekipler güzergahları güvenlik kamerası kayıtlarıyla genişletti ve kıyı ile çevrede iz takip köpeklerinden yararlanıyor.

Beş gündür süren aramalara rağmen şu ana kadar Karaca'ya ait herhangi bir ize rastlanamadı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor ve yaşlı adamın ailesi ile yakınları umutlu bekleyişini sürdürüyor.

KOCAELİ&#039;NİN DERİNCE İLÇESİNDE EVİNDEN ÇIKTIKTAN SONRA KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN 80 YAŞINDAKİ...

KOCAELİ'NİN DERİNCE İLÇESİNDE EVİNDEN ÇIKTIKTAN SONRA KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN 80 YAŞINDAKİ İRFANİ KARACA'YI ARAMA ÇALIŞMALARI 5'İNCİ GÜNÜNDE DEVAM EDİYOR. ARAMA ALANI KÖRFEZ İLÇESİNİN HEREKE BÖLGESİNE KADAR GENİŞLETİLİRKEN, ÇALIŞMALARA MOTORLU ARAZİ EKİPLERİ DE DAHİL EDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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