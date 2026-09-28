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Uşak'ta kırmızı ışıkta harekete geçen tırın çarptığı 74 yaşındaki yaya ağır yaralandı

Orhan Dengiz Bulvarı'nda kırmızı ışıkta hareket eden tırın çarptığı 74 yaşındaki yaya ağır yaralandı, sürücü V.K. gözaltına alındı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 15:30

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Uşak'ta kırmızı ışıkta harekete geçen tırın çarptığı 74 yaşındaki yaya ağır yaralandı

Uşak'ta tırın çarptığı yaya ağır yaralandı

Uşak'ta meydana gelen kazada, kırmızı ışıkta bekleyen bir tırın hareket etmesi sonucu karşı yola geçmeye çalışan bir yaya çarptı. Olayda 74 yaşındaki Orhan Ç. ağır yaralanarak kentteki sağlık kuruluşuna sevk edildi.

kaza anı ve ilk müdahale:

Kaza, Orhan Dengiz Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıkta bekleyen V.K. (26) yönetimindeki 64 FD 445 plakalı tır, ışığın yeşile dönmesiyle hareket etti. Bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan yaya ile çarpışma oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

soruşturma ve görüntüler:

Olay yerinde polis ekipleri inceleme başlattı; tır sürücüsü V.K. ekiplerce gözaltına alındı. Çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, soruşturmanın önemli delilleri arasında yer alıyor. Yaralının durumunun hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi.

Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve olayın tüm yönleriyle araştırıldığını açıkladı.

UŞAK’TA KARŞIDAN KARŞIYA GEÇEN YAYAYA TIRIN ÇARPMASI SONUCU, 74 YAŞINDAKİ YAYA AĞIR YARALANARAK...

UŞAK’TA KARŞIDAN KARŞIYA GEÇEN YAYAYA TIRIN ÇARPMASI SONUCU, 74 YAŞINDAKİ YAYA AĞIR YARALANARAK HASTANEYE KALDIRILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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