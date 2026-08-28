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Uzmandan '2 günde 5 kilo' vaatine uyarı: sağlık riski ve kas kaybı

Uzman Hande Selin Ok, '2 günde 5 kilo' vaadiyle sunulan hızlı diyetlerin sıvı ve kas kaybı, vitamin eksiklikleri ve sağlık riski oluşturduğunu söyledi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 11:56

GÜNCELLEME: 28 Ağustos 2026 - 12:31

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EDİTÖR: Serkan Varol

Uzmandan '2 günde 5 kilo' vaatine uyarı: sağlık riski ve kas kaybı

Uzmandan '2 günde 5 kilo' vaatine uyarı: sağlık riski ve kas kaybı

Acıbadem Kent Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Hande Selin Ok, diyet sürecinde yapılan hataların kas doku kaybına ve çeşitli sağlık sorunlarına yol açtığını söyledi. Uzman, kısa süreli ve tek tip uygulamaların yanı sıra pazarlama odaklı diyet vaatlerine karşı uyarıyor.

Hızlı kilo veren diyetlerin etkileri:

Ok, en büyük yanlışlardan birinin '2 günde 5 kilo verdiren' detoks veya metabolizma hızlandırıcı diyetlere aldanmak olduğunu belirtti. 'Bu tarz diyetlerde görülen kilo kaybı sağlıklı olmamakla birlikte, giden genellikle yağ değil sıvı kaybı oluyor. Üstelik bu hızlı kilo verdiren diyetler, protein, vitamin ve mineral kayıplarına yol açarak ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlayabiliyor' dedi.

Tek tip beslenme ve etiket tuzakları:

Tek bir besin grubuna dayalı uygulamalar, örneğin sadece salata ile beslenme, vücuttan gerekli makro ve mikro besinleri eksik bırakıyor. Ok, 'Vücuda kompleks karbonhidrat, protein ve yağ alınmadığında çeşitli vitamin ve mineral eksiklikleri ortaya çıkıyor ve hedeflenen kilo verimi gerçekleşmiyor' uyarısında bulundu. Ayrıca, 'şekersiz' veya 'fit' etiketlerinin aldatıcı olabileceğini; şeker olmasa bile yüksek oranda nişasta veya katkı maddesi bulunabildiğini vurguladı.

Uzman eşliğinin önemi:

Ok, diyetin kişiye özel olması gerektiğini belirterek, 'Bireyin sosyo-kültürel çevresi, sevdiği besinler, hormon dengesi, yaşı ve boyu gibi birçok faktör süreci doğrudan etkiliyor' dedi. Uzmanlar hastaları bütüncül değerlendirerek altta yatan tıbbi veya psikolojik nedenleri çözümlüyor ve sürdürülebilir programlar oluşturuyor; bu nedenle sürecin uzman eşliğinde ilerlemesi büyük önem taşıyor.

Uzman ayrıca tartı odaklı yaklaşımın motivasyonu çarpıtabildiğini belirtti: 'Tek bir tartı sonucu başarınızı olumlu ya da olumsuz belirlemiyor, çünkü gün içerisinde tüketilen besinler, stres seviyesi ve su tüketimi tartıdaki sonucu doğrudan değiştirebiliyor.'

ACIBADEM KENT HASTANESİ BESLENME VE DİYET UZMANI HANDE SELİN OK, DİYET SÜRECİNDE YAPILAN HATALARIN...

ACIBADEM KENT HASTANESİ BESLENME VE DİYET UZMANI HANDE SELİN OK, DİYET SÜRECİNDE YAPILAN HATALARIN KAS DOKU KAYBINA VE ÇEŞİTLİ SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇTIĞINI BELİRTTİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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