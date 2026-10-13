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Uzun aramanın ardından Denizli'de kaybolan Alzheimer hastası sağ olarak bulundu

Denizli'de 12 Ekim Pazartesi kaybolan 65 yaşındaki Alzheimer hastası Fatma Aylak, ormanlık alanda AFAD ekiplerince sağ bulundu, hastaneye sevk edildi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 17:34

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Uzun aramanın ardından Denizli'de kaybolan Alzheimer hastası sağ olarak bulundu

Uzun aramanın ardından Denizli'de kaybolan Alzheimer hastası sağ olarak bulundu

Denizli'de dün öğleden sonra evinden ayrılan 65 yaşındaki Fatma Aylak, genişletilen arama çalışmaları sonucunda ormanlık alanda sağ olarak bulundu. Bulunduğu yerden AFAD ekipleri tarafından çıkarılan Aylak'a olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ambulansla hastaneye sevk edildi.

Olayın başlangıcı:

12 Ekim Pazartesi günü saat 18.00 sıralarında evinden çıkan Fatma Aylak, yakınlarının ulaşamaması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle arama-kurtarma süreci başlatıldı. İlk ihbar sonrası bölgedeki ekipler alarm durumuna geçti.

Arama ve kurtarma çalışması:

Bu sabah genişletilen çalışmalara AFAD, polis, jandarma, AKUT ve gönüllü sivil toplum kuruluşları katıldı. Ormanlık alanların taranması sonucunda Aylak, Yenişehir Millet Parkı'nın ormanlık bölümündeki dere yatağında bulundu. AFAD ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu noktadan çıkarılan yaşlı kadına sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti ve ardından hastaneye götürüldü.

Kayıp Alzheimer hastası yaşlı kadından sevindirici haber geldi

Kayıp Alzheimer hastası yaşlı kadından sevindirici haber geldi

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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