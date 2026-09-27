Valinin adımları tarihe: Priene ve Milet'te koruma çalışmaları sahada değerlendirildi

Vali Varol'un saha incelemesi

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Priene ve Milet antik kentlerinde yürütülen kazı, belgeleme ve koruma çalışmalarını yerinde inceledi. Ziyaret programı sırasında kazı ekipleriyle görüşen Varol, gün yüzüne çıkarılan eserlerin korunması ve kayıt altına alınmasına ilişkin bilgiler aldı.

Priene'de belgeleme ve saha çalışmaları:

Programın ilk durağı Priene Antik Kenti Kazı Evi oldu. Varol, kazı ekibiyle bir araya gelerek yürütülen çalışmaları dinledi; ortaya çıkarılan eserlerin değerlendirilmesi ve kayda geçirilmesi süreci ele alındı. Sahada yapılan incelemelerde, Priene'nin Antik Çağ’ın özgün şehir planlaması örnekleri ve kent dokusunun belgelenmesinin önemi vurgulandı. Vali Varol, antik kentin önemli yapıları hakkında kazı yürütücülerinden bilgi alarak bulunan arkeolojik materyallerin bilimsel yöntemlerle muhafaza edilmesine dikkat çekti.

Milet'te koruma, sergileme ve turizm odağı:

Ziyaretin ikinci ayağı Milet Antik Kenti oldu. Varol, alanda özellikle görkemli tiyatro başta olmak üzere tarihî yapıları yerinde gördü ve koruma düzenlemeleri hakkında bilgi aldı. Alandaki çalışmalarda gün yüzüne çıkarılan yapıların korunması kadar, Milet'in uluslararası kültür turizmindeki rolünün güçlendirilmesinin de öncelikli olduğu belirtildi. Ayrıca Vali Varol, Milet Müzesi'ni ziyaret ederek müzede sergilenen eserler ve muhafaza uygulamaları hakkında bilgi aldı.

Priene Antik Kenti Kazı Evi'ndeki ziyaretinde kazı ekibine teşekkür eden Varol, kültürel mirasın araştırılması, belgelenmesi ve korunmasına yönelik çabalara destek vereceklerini ifade etti. Gerçekleştirilen incelemeler sırasında Priene ve Milet'teki mevcut çalışmaların durumu değerlendirildi ve tarihî yapıların gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla sürdürülecek adımlar ele alındı.

AYDIN VALİSİ DR. OSMAN VAROL, PRİENE VE MİLET ANTİK KENTLERİNDE SÜRDÜRÜLEN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEYEREK TARİHÎ VE KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASINA YÖNELİK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI.