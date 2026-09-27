Kasapoğlu'ndan BM izlenimleri: adalet vurgusu ve 100 milyar dolarlık hedef

New York temaslarının genel çerçevesi:

AK Parti İzmir Milletvekili ve Türkiye-ABD Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki heyetle katıldığı Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu sonrası izlenimlerini paylaştı. Kasapoğlu, Türkiye'nin küresel meselelerde inisiyatif alan tutumunu ve BM kürsüsündeki net duruşu gündeme taşıdığını belirtti.

BM kürsüsündeki vurgu:

Kasapoğlu, Cumhurbaşkanımızın genel kurul konuşmasındaki en çarpıcı bölümün Gazze tablosu olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gazze’yi 'dünyanın en büyük çocuk kabristanı' ve 'çağımızın en utanç verici temerküz kampı' olarak tanımlamasını, yaşanan insani trajedinin uluslararası gündeme taşınması açısından kritik buldu.

Kasapoğlu, söz konusu konuşmadan alıntıyla, 'Biz, gerekirse sıkıntı çekeriz, gerekirse bedel öderiz, ama haksızlık karşısında susmayız, zulme asla rıza göstermeyiz' ifadelerinin onurlu bir duruşun özeti olduğunu vurguladı. Ayrıca Gazze'de son 3 yılda 74 bin sivilin katledildiği ve ateşkes sonrasında bile 1.500'ü aşkın masumun öldürüldüğünün altını çizdi.

Kasapoğlu, meseleyi yalnızca Gazze ile sınırlı görmediğini, küresel sistemin işlevsellik sorunu yaşadığını belirterek Cumhurbaşkanımızın 'Dünya 5'ten büyüktür' vizyonunu yeniden gündeme getirdiğini aktardı. Bu çerçevede uluslararası hukukun tutarlı uygulanması ve cezasızlık kültürünün sona erdirilmesinin gerekliliğine dikkat çekti.

Bölgesel sahiplenme ve savunma ittifakı:

Kasapoğlu, küresel sistem tıkandığında çözümün bölgesel sahiplenmede olduğunu savunarak Türkiye'nin Pakistan ve Suudi Arabistan ile kurduğu Savunma İttifakı'nı bu iradenin somut bir örneği olarak tanımladı.

Ekonomi, ticaret ve savunma:

Kasapoğlu, New York temaslarının sadece diplomasiyle sınırlı kalmadığını, ekonomik hedeflerin de masaya konulduğunu ifade etti. Türk-Amerikan ilişkilerinin 100. yılı vesilesiyle düzenlenen özel etkinliğin, 2026-2027 döneminin iki ülke için stratejik öneme sahip olduğunu gösterdiğini belirtti.

Kasapoğlu'nun verdiği rakamlara göre Türkiye'nin ABD ile hedefi 100 milyar dolar ticaret hacmi. Geçmiş verilere göre 2025 yılında ticaret hacmi 38,6 milyar dolar seviyesine ulaşmıştı; 2026'nın ilk 8 ayında ise 28 milyar dolar bandı yakalandı ve yıl sonuna kadar 40-43 milyar dolar öngörülüyor.

Ekonomi yönetiminin küresel fon yöneticilerine Türkiye'nin şoklara karşı direncini, KKM'den çıkışla ve artan rezervlerle kırılganlıkların nasıl aşıldığını aktardığını söyleyen Kasapoğlu, yatırım çağrılarının doğrudan sektörlere yönelik olduğunu. Savunma sanayiinden turizme, dijital hizmetlerden mobil oyunlara kadar beş altın sektörün yatırım imkanları masaya kondu.

Türkiye'nin küresel pozisyonunu anlatırken de Kasapoğlu, ülkenin 405 milyar dolarlık ihracat kapasitesi ve dünyanın 16. büyük ekonomisi olma statüsünü vurguladı. Savunma sanayinde ise yıllık ihracatın 248 milyon dolarlardan bugün 10 milyar doları aşan seviyelere çıktığını ve küresel pazar payının son 5 yılda %120 arttığını hatırlattı.

Çok taraflı diplomasi sahnesi:

Kasapoğlu, Türkevi'nde yapılan Türkiye-Suriye-Suudi Arabistan üçlü buluşmasından, MIKTA ve 8'li Filistin eşgüdüm toplantılarına kadar birçok kritik zirvenin Türkiye tarafından yönetildiğini belirterek diplomasinin çok taraflı ayağında aktif bir liderlik sergilendiğini kaydetti.

Değerlendirmesini sonuçlandırırken Kasapoğlu, Türkiye'nin küresel adalet, bölgesel sahiplenme ve stratejik ortaklıkları aynı anda yürütme kabiliyetini öne çıkardı. İkinci yüzyıla girerken Türkiye'nin geçmişini ticari ve stratejik bağlarla perçinleyerek dünya denklemindeki yerini sağlamlaştırdığını ifade etti.

Kasapoğlu, Türkiye'nin ne ilkelerinden taviz veren soğuk bir pragmatizme savrulduğunu ne de sahadan kopuk soyut bir retoriğe hapsolduğunu; aksine vicdanı pusula, aklı strateji kılan bir dış politika doktrini inşa ettiğini vurgulayarak sözlerini noktaladı.

AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ VE TÜRKİYE-ABD PARLAMENTOLAR ARASI DOSTLUK GRUBU BAŞKANI DR. MEHMET KASAPOĞLU, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) 81’İNCİ GENEL KURULU TEMASLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNDU.