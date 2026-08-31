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Virajda kontrolden çıktı: Tunceli'de gübre yüklü traktör devrildi

Pertek ilçesi Singeç Köprüsü'nde gübre yüklü römorklu traktör virajda devrildi; sürücü yaralandı, olayın anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 17:10

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Virajda kontrolden çıktı: Tunceli'de gübre yüklü traktör devrildi

Kaza anı ve yer:

Tunceli’nin Pertek ilçesinde, Tunceli-Pertek kara yolu üzerindeki Singeç Köprüsü yakınlarında meydana gelen kazada, hayvan gübresi yüklü römorklu traktör virajı alamayarak devrildi.

Yaralı sürücünün durumu ve müdahale:

Kazada sürücü yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kayıt altına alınan görüntüler:

Kaza anı, bölgede tesadüfen cep telefonu ile çekim yapan bir kişi tarafından saniye saniye kaydedildi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, olayın oluş biçimini ve devrilme anını gösteriyor.

TUNCELİ&#039;NİN PERTEK İLÇESİNDE HAYVAN GÜBRESİ YÜKLÜ RÖMORKLU TRAKTÖRÜN SİNGEÇ KÖPRÜSÜ ÜZERİNDE...

TUNCELİ'NİN PERTEK İLÇESİNDE HAYVAN GÜBRESİ YÜKLÜ RÖMORKLU TRAKTÖRÜN SİNGEÇ KÖPRÜSÜ ÜZERİNDE DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA SÜRÜCÜ YARALANDI. KAZA ANI İSE CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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