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Vlahovic siyah-beyazla ilk kez sahaya çıktı, taraftar tezahüratı uzun sürdü

Yeni golcü Dusan Vlahovic, Avrupa Ligi play-off'ta Kauno Zalgiris karşısında 60. dakikada oyuna girip siyah-beyaz formayla ilk kez sahaya çıktı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 22:22

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Vlahovic siyah-beyazla ilk kez sahaya çıktı, taraftar tezahüratı uzun sürdü

Vlahovic'in ilk forma deneyimi

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Dusan Vlahovic, siyah-beyaz formayı ilk kez Kauno Zalgiris maçında giydi. Karşılaşma UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı olarak oynandı ve Beşiktaş sahasında 3-0 galip geldi.

maçta değişiklik ve dakikalar:

Vlahovic maça yedek kulübesinde başladı ve 60. dakikada Oh'un yerine oyuna dahil oldu. Oyuna girişinin ardından tribünlerden uzun süre golcü oyuncu lehine tezahüratlar yükseldi.

tribünler ve önceki durum:

Dusan Vlahovic, Avrupa Ligi 3. eleme turunda Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Hradec Kralove müsabakasını tribünden takip etmişti; Süper Lig'deki Eyüpspor karşılaşmasında ise kadroda yer almamıştı. Bu maçla birlikte Vlahovic, siyah-beyaz formayla ilk resmi görünümünü gerçekleştirmiş oldu.

BEŞİKTAŞ’IN YENİ GOLCÜSÜ DUSAN VLAHOVİC, SİYAH-BEYAZLI FORMAYI İLK KEZ KAUNO ZALGİRİS MAÇINDA...

BEŞİKTAŞ’IN YENİ GOLCÜSÜ DUSAN VLAHOVİC, SİYAH-BEYAZLI FORMAYI İLK KEZ KAUNO ZALGİRİS MAÇINDA SIRTINA GEÇİRDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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