Vlahovic siyah-beyazla ilk kez sahaya çıktı, taraftar tezahüratı uzun sürdü

Vlahovic'in ilk forma deneyimi

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Dusan Vlahovic, siyah-beyaz formayı ilk kez Kauno Zalgiris maçında giydi. Karşılaşma UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı olarak oynandı ve Beşiktaş sahasında 3-0 galip geldi.

maçta değişiklik ve dakikalar:

Vlahovic maça yedek kulübesinde başladı ve 60. dakikada Oh'un yerine oyuna dahil oldu. Oyuna girişinin ardından tribünlerden uzun süre golcü oyuncu lehine tezahüratlar yükseldi.

tribünler ve önceki durum:

Dusan Vlahovic, Avrupa Ligi 3. eleme turunda Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Hradec Kralove müsabakasını tribünden takip etmişti; Süper Lig'deki Eyüpspor karşılaşmasında ise kadroda yer almamıştı. Bu maçla birlikte Vlahovic, siyah-beyaz formayla ilk resmi görünümünü gerçekleştirmiş oldu.

BEŞİKTAŞ’IN YENİ GOLCÜSÜ DUSAN VLAHOVİC, SİYAH-BEYAZLI FORMAYI İLK KEZ KAUNO ZALGİRİS MAÇINDA SIRTINA GEÇİRDİ.