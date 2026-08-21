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Yağcılar'da yıllardır beklenen içme suyu hattı inşa ediliyor

Yağcılar Mahallesi'nin villalar bölgesinde yaklaşık 600 metrelik içme suyu hattı döşeniyor; MASKİ ile bölgeye sağlıklı ve kesintisiz su sağlanması hedefleniyor.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 09:56

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EDİTÖR: Serkan Varol

Yağcılar'da yıllardır beklenen içme suyu hattı inşa ediliyor

Çalışmanın kapsamı:

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi'nin üst kesiminde, villalar bölgesi olarak bilinen alanda daha önce içme suyu hattı bulunmuyordu. Bu eksikliği gidermek amacıyla MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesindeki İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri sahaya çıktı ve bölgeye yaklaşık 600 metrelik yeni içme suyu hattı imalatını başlattı.

Çalışma, altyapı eksikliğinin yoğun olduğu çok sayıda ev ve arsanın bulunduğu kesimi hedef alıyor. Yapılacak tesisatla birlikte hem mevcut konutların suya erişimi sağlanacak hem de bölgedeki yeni yapılaşmalar için altyapı hazırlığı tamamlanmış olacak.

Yetkililerin değerlendirmesi:

MASKİ Merkez İlçe Şefi Ali Çetin çalışmaların vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda yürütüldüğünü belirtti ve projenin en kısa sürede tamamlanacağını aktardı. Çetin, kurumun Manisa genelinde altyapıyı güçlendirme hedefi doğrultusunda, özellikle içme suyu hattı bulunmayan alanlara öncelik verdiklerini, Manisa'nın 17 ilçesinde benzer eksiklikleri gidermek için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Planlanan imalatın tamamlanmasıyla bölgede düzenli, sağlıklı ve kesintisiz su temininin sağlanmasının amaçlandığı vurgulandı.

Mahalle sakinlerinin beklentisi:

Yağcılar Mahalle Muhtarı Cevat Türkyılmaz yürütülen çalışmadan memnuniyet duyduklarını belirtti ve hizmet nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile MASKİ ekiplerine teşekkür etti. Türkyılmaz, hattın bölge için önemli bir ihtiyaç olduğunu ve hayata geçmesinin mahalleye hayırlı olmasını diledi.

Mahalle sakini Hasan Ali Atsızatar ise uzun yıllardır içme suyu hattı bulunmamasının sıkıntı yarattığını, yeni hattın tamamlanmasının ardından evlere su ulaşacağı ve bölgenin gelişiminin hızlanacağı beklentisini paylaştı. Atsızatar, yapılan hizmetten dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

MASKİ ekiplerinin planlandığı gibi yaklaşık 600 metrelik hattı tamamlamasının ardından Yağcılar Mahallesi'nin üst kesimindeki sakinlerin düzenli ve sağlıklı içme suyuna erişimi sağlanmış olacak, bu da bölgenin yaşam kalitesini artıracak ve gelecekteki yapılaşma süreçlerine katkı sunacak.

MANİSA’NIN YUNUSEMRE İLÇESİNE BAĞLI YAĞCILAR MAHALLESİ’NDE İÇME SUYU HATTI BULUNMAYAN BÖLGE, YENİ...

MANİSA’NIN YUNUSEMRE İLÇESİNE BAĞLI YAĞCILAR MAHALLESİ’NDE İÇME SUYU HATTI BULUNMAYAN BÖLGE, YENİ ALTYAPIYA KAVUŞUYOR. VİLLALAR BÖLGESİ OLARAK BİLİNEN ÜST KESİMDE BAŞLATILAN YAKLAŞIK 600 METRELİK İÇME SUYU HATTI ÇALIŞMASIYLA VATANDAŞLARIN SAĞLIKLI VE KESİNTİSİZ İÇME SUYUNA ERİŞMESİ HEDEFLENİYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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