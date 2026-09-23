Yağışlı yolda hız tercihi bariyerle bitti

Bursa'da yağışa rağmen hız yapan araç bariyerlere saplandı

Bursa'da yağışlı zemine rağmen hızını düşürmeyen bir sürücünün aracı, kısa süre içinde kontrolünü yitirerek bariyerlere çarptı. Kaza, İstanbul–İzmir Otoyolunun Osmangazi ilçesi Çağlayan Kavşağı yakınlarında meydana geldi ve yaşananlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza anı ve görüntülerin gösterdikleri:

Görüntülerde yol yüzeyinin kaygan olduğu koşullarda gaza basan aracın bir anda savrulduğu görülüyor. Sürücünün fren veya manevra ile kontrolden çıkışı engelleyememesi sonucu araç bariyerlere çarparken, olay anı net şekilde kayıt altına alındı. Görüntüler, yağışın ve hızın birleşmesinin kazaya doğrudan etki ettiğini ortaya koyuyor.

Trafik ekipleri ve olay sonrası süreç:

Kazada yaralanan olmadığı bildirilirken, olay yerine intikal eden trafik ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer kazanın nedenlerini araştırmak üzere soruşturma başlattıklarını ve gerekli delillerin toplandığını açıkladı. Belediye ve emniyet ekipleri, benzer risklerin önlenmesi için sürücüleri yağışlı havada hızını azaltma konusunda uyarıyor.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI.