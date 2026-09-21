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Yağmurun bereketi: Sinop ormanlarında mantar hareketliliği

Sinop’ta artan yağışlar ormanlardaki mantar yoğunluğunu yükseltti; yöre halkı sabah saatlerinde toplama için sahaya çıkıyor, gelir kaynağı oluyor.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 12:09

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Yağmurun bereketi: Sinop ormanlarında mantar hareketliliği

Sinop ormanlarında mantar sezonu canlandı

Son günlerde etkili olan yağışlar sonrası Sinop'un ormanlık alanlarında mantar yoğunluğu arttı. Sabahın erken saatlerinde araziye çıkan vatandaşlar, sezonun hareketlenmesiyle birlikte mantar toplamaya başladı.

Toplama hareketliliği:

Yıllardır yöre halkı tarafından doğadan toplanan mantarlar hem tüketim hem de satış amacıyla toplanıyor. Özellikle günün ilk saatlerinde ormanlık alanlara yönelenlerin sayısında belirgin bir artış gözlemlendi.

Ekonomik boyut ve fiyat farklılıkları:

Toplanan mantarlar, sezon döneminde birçok kişi için aile bütçesine katkı sağlıyor. Ürünlerin satış fiyatları; kalite, yetiştiği bölge, miktar ve piyasadaki talebe göre değişiklik gösteriyor. Yağışların devam etmesiyle mantar miktarının daha da artması bekleniyor ve Sinop'ta toplayıcıların ormanlık alanlara ilgisi yoğunlaştı.

SİNOP’TA SON GÜNLERDE ETKİLİ OLAN YAĞIŞLARIN ARDINDAN ORMANLIK ALANLARDA MANTAR YOĞUNLUĞU ARTTI....

SİNOP’TA SON GÜNLERDE ETKİLİ OLAN YAĞIŞLARIN ARDINDAN ORMANLIK ALANLARDA MANTAR YOĞUNLUĞU ARTTI. SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE ARAZİYE ÇIKAN VATANDAŞLAR, SEZONUN HAREKETLENMESİYLE BİRLİKTE MANTAR TOPLAMAYA BAŞLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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