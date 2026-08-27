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Yalvaç'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü şarampole devrildi

Yalvaç'ta D320 yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili şarampole devrildi; bir yaralı hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 13:34

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Yalvaç'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü şarampole devrildi

Yalvaç'ta trafik kazası meydana geldi

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, D320 Yalvaç-Senirkent kara yolunun Kumdanlı köyü Özarası mevkiinde bir otomobil şarampole devrildi. Kaza, dün saat 18.00 sıralarında gerçekleşti.

Kaza anı ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, F. A. idaresindeki 32 ACY 427 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun sol tarafındaki şarampole devrildi. Olay yerine sevk edilen ambulans ve jandarma ekipleri, kazaya müdahale etti.

Sağlık ekipleri, yerde yaralanan sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve daha sonra sürücü Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneden alınan bilgiye göre sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yol güvenliği sağlandı, araç kaldırıldı:

Jandarma ekipleri kaza mahallinde güvenlik önlemleri alarak ulaşımı kontrollü şekilde sağladı. Hasarlı otomobil, bölgeye çağrılan çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı ve yol trafiğe açıldı.

ISPARTA&#039;NIN YALVAÇ İLÇESİNDE OTOMOBİLİN ŞARAMPOLE DEVRİLMESİ SONUCU SÜRÜCÜ YARALANDI.

ISPARTA'NIN YALVAÇ İLÇESİNDE OTOMOBİLİN ŞARAMPOLE DEVRİLMESİ SONUCU SÜRÜCÜ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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