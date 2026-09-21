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İstanbul'da üç ilçede 'change oto' operasyonu: 10 şüpheli yakalandı

Kartal, Pendik, Tuzla ve Gaziantep'te 18 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 'change oto' faaliyeti yürüten 10 şüpheli, 17 eylemle yakalandı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 14:35

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İstanbul'da üç ilçede 'change oto' operasyonu: 10 şüpheli yakalandı

İstanbul emniyeti ve savcılık koordinasyonuyla operasyon gerçekleşti

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, il genelinde change oto üzerinedir faaliyet yürüttüğü belirlenen şüphelilere yönelik operasyon planlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirilen müdahale, şüphelilerin yakalanmasıyla sonuçlandı.

operasyonun detayları:

Ekipler, Kartal, Pendik ve Tuzla ilçeleri ile Gaziantep ilinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonun yapıldığı tarih 18 Eylül olarak kaydedildi. Çalışmalarda toplam 10 şüpheli gözaltına alındı; bu şahısların yürüttüğü tespit edilen faaliyetlerin sayısı ise 17 eylem olarak belirlendi.

adli süreç ve yöneltilen suçlamalar:

Gözaltına alınan şüpheliler, adli makamlara sevk edildi. Haklarında, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve 5607 Sayılı kanununa muhalefet suçlamaları yer aldı. İşlemler sonrası şüpheliler adliyeye intikal ettirildi ve soruşturma süreci savcılık denetiminde devam ediyor.

ÇALINAN ARAÇLAR

ÇALINAN ARAÇLAR

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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