Yaşa bakmadan sporcu yetiştirme: Ali Bıdı'nın okul programı

Ali Bıdı’nın vizyonu okullarda hayat buluyor

Antalya'da 77 yaşında olmasına rağmen triatlona devam eden ve yaşam boyu spor ilkesini savunan milli triatlet Ali Bıdı, çocukların fiziksel gelişimini hedef alan yeni bir eğitim modelini okullara taşıdı. Sportif Performans ile Antalya Yükseliş Okulları arasında imzalanan protokolle başlayan çalışma, öğrencilerin gelişim süreçlerini bilimsel ölçümlerle takip etmeyi amaçlıyor.

protokol ve ilk uygulama:

Protokole Yükseliş Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özenç ile Sportif Performans adına Genel Müdür Özgür Çelebi ve şirket ortağı Ali Bıdı imza attı. Anlaşmanın ilk aşamasında 21 sınıfta öğrenim gören 550 öğrenci üzerinde geniş kapsamlı bir gelişim taraması yapıldı. Ölçümlerde öğrencilerin boy uzama hızı, biyolojik gelişim dönemi, duruş, hareket kalitesi ve fiziksel uygunlukları değerlendirildi.

ölçüm, takip ve eğitim modelleri:

Çalışmanın hedefi, çocukların gelişim dönemlerine uygun spor dallarına yönlendirilmesini sağlamak ve performans takibini sürekli hale getirmek. Spor kurslarına katılan öğrenciler aralık, mart ve haziran aylarında yeniden ölçülecek; böylece yıl boyunca gelişimleri veriler üzerinden izlenecek. Ayrıca beden eğitimi ve spor zümresi, Sportif Performans danışmanlığında güncelleme eğitimlerine tabi tutulacak. Ölçüm ve değerlendirme süreci, SportifApp ile entegre çalışan Sportif Performans Ölçüm ve Analiz Sistemi üzerinden yürütülecek.

hedefler ve yaklaşım:

Ali Bıdı, projenin temel hedefini çocukların sporu sevmelerini sağlamak ve onları doğru alanda geliştirmek olarak özetliyor. Bıdı, "Yetmiş yedi yaşındayım ve hala triatlon yapıyorum. Hedefimiz 7’den 77’ye sporcu gelişimi. Bu yaşta hala spor yapıyorsam sebebi çocukken zorlanmam değil, sevdiğim ve başarabildiğim bir şeyin içinde kalabilmiş olmamdır. Bu ülkede çok çocuk sporu bıraktı; yeteneksiz oldukları için değil, yanlış yerde durdukları için" diyerek yaklaşımın nedenini açıkladı.

Bıdı ayrıca okullara yönelik sistemi tanımlarken "SportifEdu” adını verdiği platformdan söz etti ve "Amerika’da, Kanada’da, Avustralya’da ve Avrupa’da spor kulüplerinin yıllardır uyguladığı bu yaklaşımı okullarımıza taşımanın gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. İlk uygulamanın Antalya Yükseliş Okulları ile başlaması, projenin pilot adımı olarak değerlendiriliyor.

Yükseliş Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özenç ise programın amacını şöyle özetledi: "Ne çok zorlamak ne de çok kolaylaştırmak. Her çocuğa beceri düzeyine uygun eğitim vermeyi hedefliyoruz." Özenç, beden eğitimi derslerinin yalnızca fiziksel değil zihinsel ve sosyal gelişime de katkı sağladığını belirterek, derslerin ölçülebilir ve değerlendirilebilir hale getirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Protokolle başlatılan uygulamanın hedefi, öğrencilerin gelişimlerinin düzenli olarak ölçülmesi ve elde edilen veriler doğrultusunda okul merkezli yeni bir spor eğitim modelinin oluşturulmasıdır. Bu modelle, çocukların yeteneklerinin doğru zamanda ve doğru branşla eşleştirilmesi amaçlanıyor.

ANTALYA’DA, 77 YAŞINDA TRİATLONA DEVAM EDEN VE YAŞAM BOYU SPORU SAVUNAN ‘DEMİR ADAM’ LAKAPLI ALİ BIDI, "7’DEN 77’YE SPORCU GELİŞİMİ" VİZYONUNU OKULLARA TAŞIYOR.