Talas Gençlik Merkezi'nde yeni dönem faaliyetleri masaya yatırıldı

Talas Gençlik Merkezi'nde faaliyet değerlendirmesi:

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı başkanlığında Talas Gençlik Merkezi'nde bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Gençlik Faaliyetleri Birimi Şube Müdürü Filiz Koltuk, Talas Gençlik Merkezi Müdürü Nesip Özaydın, gençlik liderleri ve ilgili personel katıldı.

gündem ve yapılan çalışmalar:

Toplantıda merkezin yeni dönemde hayata geçirilen gençlik faaliyetleri ile eğitim, sosyal, kültürel ve sportif çalışmalar ayrıntılı şekilde ele alındı. Gerçekleştirilen etkinliklerin gençler üzerindeki etkileri değerlendirildi; uygulamaların başarısı, katılım düzeyi ve geliştirilmesi gereken alanlar üzerine katılımcılar görüşlerini paylaştı. Değerlendirmeler sırasında uygulama örnekleri ve geri bildirimler dikkate alındı.

yeni dönem hedefleri ve planlama:

Toplantının sonuç bölümünde, gençlerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda yeni dönemde uygulanacak faaliyetler planlandı. Merkezin daha etkin kullanılması, faaliyetlerin verimliliğinin artırılması ve daha fazla gence ulaşılması öncelikli hedefler olarak belirlendi. Katılımcılar, yapılacak çalışmaların koordinasyonu ve izleme yöntemleri konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak yol haritası oluşturdu.

KAYSERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ ALİ İHSAN KABAKCI'NIN BAŞKANLIĞINDA, TALAS GENÇLİK MERKEZİ'NDE FAALİYET DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.