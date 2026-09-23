Kayseri'de kulüplere 2026-2027 voleybol sezonu kuralları ve kura çekimleri aktarıldı

Toplantı ve bilgilendirme:

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kayseri Voleybol İl Temsilciliği tarafından düzenlenen toplantıya, liglerde ve altyapı liglerinde yer alacak kulüplerin yönetici, antrenör ve sporcuları katıldı. Uluslararası Voleybol Hakemi ve TVF Kayseri Voleybol İl Temsilcisi İsmail Yıldırım tarafından yapılan sunumda, 2026-2027 sezonunda tüm liglerde uygulanacak yeni ve değişen oyun kuralları ile bunların uygulama esasları ayrıntılı şekilde aktarıldı.

Değişen kuralların uygulaması:

Sunumda, değişikliklerin saha içi uygulamaları, hakem kararlarının yorumlanması ve kulüplerin uyum süreçlerine ilişkin örnekler paylaşıldı. Katılımcıların soruları tek tek yanıtlanarak, özellikle altyapı seviyesindeki antrenörlerin uygulamada karşılaşabileceği durumlara yönelik açıklamalar yapıldı. Toplantıda vurgulanan ana tema, uygulamadaki tutarlılık ve fair-play oldu.

Kura çekimleri ve program anları:

Etkinlik kapsamında Kayseri Voleybol Altyapı Liglerinde mücadele edecek Genç, Yıldız, Küçük ve Midi Kızlar kategorilerinin kura çekimleri gerçekleştirildi. Program sırasında renkli anlar da yaşandı; katılımcılara yöneltilen "Filenin Sultanları" konulu soruya doğru cevap veren Askon Erva Spor Kulübü antrenörüne, TVF Kayseri Voleybol İl Temsilciliği tarafından Milli Takım forması hediye edildi.

TVF Kayseri Voleybol İl Temsilciliği açıklamasında, yeni sezonda tüm kulüplere, antrenörlere ve sporculara fair-play ruhunun ön planda olduğu, başarılı ve sakatlıksız bir sezon temennisinde bulunuldu.

2026-2027 VOLEYBOL SEZONU ÖNCESİNDE, TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU (TVF) LİGLERİ VE ALTYAPI LİGLERİNDE MÜCADELE EDECEK KULÜPLERİN YÖNETİCİ, ANTRENÖR VE SPORCULARINA YÖNELİK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.