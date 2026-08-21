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Yazın susuzluğu ve beslenme hataları böbrek taşı riskini yükseltiyor

Prof. Dr. Mehmet Solakhan, yazın artan terlemeyle idrarın yoğunlaştığını, yeterli su ve dengeli beslenmenin böbrek taşından korunmada belirleyici olduğunu vurguladı.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 10:00

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EDİTÖR: Serkan Varol

Yazın susuzluğu ve beslenme hataları böbrek taşı riskini yükseltiyor

Yaz sıcakları böbrek sağlığını etkiliyor

Medical Point Gaziantep Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Solakhan, özellikle böbrek taşı öyküsü bulunan kişilerin sıcak havalarda daha titiz davranması gerektiğini belirtiyor. Artan hava sıcaklıklarıyla birlikte terleme yoluyla kaybedilen sıvının yerine konmaması, idrarın daha yoğun hale gelmesine ve taş oluşum riskinin yükselmesine yol açabiliyor.

Susamayı beklemeden su tüketilmeli:

Prof. Dr. Solakhan, günlük sıvı ihtiyacının kişiden kişiye değiştiğini ancak sıcak ve açık havada çalışan ya da yoğun terleyen kişilerin kaybettikleri sıvıyı mutlaka yerine koymaları gerektiğini söylüyor. Susamayı beklemeden gün içinde düzenli su içilmesi gerektiğinin altını çizen Solakhan, idrarın normalden daha koyu renkte olmasının sıvı alımının artırılmasına işaret edebileceğini ifade etti.

Buna paralel olarak, daha önce böbrek taşı düşürenlerin yaz aylarında özellikle dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Solakhan, taş oluşumunda birçok faktörün rol oynadığını ancak yeterli sıvı alımının önleyici bir önlem olduğuna dikkat çekti.

Beslenme düzenine dikkat edilmesi gerekiyor:

Yaz aylarında piknik ve dışarıda yemek yemek gibi alışkanlıkların artmasıyla birlikte beslenme düzenine de özen gösterilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Solakhan, aşırı tuzlu ve işlenmiş gıdaların tüketiminin sınırlandırılması gerektiğini söyledi. Daha önce taş problemi yaşayanların kendileri için önerilen beslenme programlarına uymalarının önemli olduğu vurgulandı.

Solakhan ayrıca, böbrek taşlarının bazı vakalarda belirti vermeden ilerleyebileceğini, ancak taşın idrar kanalına ilerlemesi durumunda çeşitli şikayetlerin ortaya çıkabileceğini hatırlattı. Özellikle yan veya bel bölgesinde şiddetli ağrı, bulantı, kusma ve idrarda kan görülmesi gibi bulguların ciddiye alınması gerekiyor.

Şiddetli ağrı, idrarda kan, bulantı, kusma veya ateş gibi belirtiler ortaya çıktığında, zaman kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Solakhan, gerekli değerlendirme ve tedavinin uzman tarafından planlanmasının önemini vurguladı.

Gaziantep gibi sıcaklığın etkili olduğu bölgelerde açık havada çalışanların sıvı kaybına karşı daha dikkatli olmaları, dengeli beslenmeleri ve ortaya çıkan şikayetleri ihmal etmemeleri gerektiğini belirten Solakhan, tekrar eden yakınmalarda uzman değerlendirmesi ve takip öneriyor.

ÜROLOJİ UZMANI PROF. DR. SOLAKHAN: &quot;YAZ SICAKLARI BÖBREK TAŞINI TETİKLİYOR&quot;

ÜROLOJİ UZMANI PROF. DR. SOLAKHAN: "YAZ SICAKLARI BÖBREK TAŞINI TETİKLİYOR"

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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