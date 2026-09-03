Yedisu'da kontrolden çıkan araç dereye yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

Yedisu'da kontrolden çıkan araç dereye yuvarlandı

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç dereye uçtu. Olayda araçta bulunan 5 kişiden 1 kişi yaşamını yitirdi, diğer 4 kişi yaralandı.

kaza ve ihbar süreci:

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine intikal ederek ilk müdahaleleri gerçekleştirdi.

müdahale ve soruşturma:

Yaralılar ekiplerin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden kişinin durumu olay yerinde tespit edildi. Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı.

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