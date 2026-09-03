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Yedisu'da kontrolden çıkan araç dereye yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç dereye uçtu; 5 kişiden 1'i hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 19:42

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Yedisu'da kontrolden çıkan araç dereye yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

Yedisu'da kontrolden çıkan araç dereye yuvarlandı

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç dereye uçtu. Olayda araçta bulunan 5 kişiden 1 kişi yaşamını yitirdi, diğer 4 kişi yaralandı.

kaza ve ihbar süreci:

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine intikal ederek ilk müdahaleleri gerçekleştirdi.

müdahale ve soruşturma:

Yaralılar ekiplerin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden kişinin durumu olay yerinde tespit edildi. Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı.

BİNGÖL’DE ARACIN DEREYE UÇMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ...

BİNGÖL’DE ARACIN DEREYE UÇMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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