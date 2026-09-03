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Samanlıktan sıçrayan yangın komşu evi kullanılamaz hale getirdi

Gölhisar Armutlu Mahallesi'nde samanlıkta başlayan yangın rüzgarla büyüyüp bitişikteki eve sıçradı; itfaiye müdahalesiyle söndürüldü, ev kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 20:27

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Samanlıktan sıçrayan yangın komşu evi kullanılamaz hale getirdi

Olayın gelişimi:

Yangın, saat 18.00 sıralarında Burdur'un Gölhisar ilçesi Armutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.E.'ye ait samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü ve samanlığın bitişiğinde bulunan eve sıçradı.

Alevlerin hızlı yayılımı nedeniyle çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Yangının başladığı nokta ve nasıl yayıldığına ilişkin tespitler, olay yerinde yürütülen ilk incelemelerle değerlendirildi.

Müdahale ve hasar tespiti:

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yoğun çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ekipler, yangının tamamen sönmesi için bölgede soğutma çalışmaları yürütüyor.

Yangın nedeniyle bitişikteki ev kullanılamaz hale geldi ve yapı güvenlik açısından hasar tespitine tabi tutuluyor. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı ve olay yerinde incelemeler devam ediyor.

Olayla ilgili gelişmeler ve resmi açıklamalar, soruşturma tamamlandıkça kamuoyuyla paylaşılacak.

Samanlıkta çıkan yangın bitişikteki eve sıçradı

Samanlıkta çıkan yangın bitişikteki eve sıçradı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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