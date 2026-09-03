Hadımköy'de servis sürücüsü kavgası ölümle sonuçlandı

Olay, saat 17.30 sıralarında Arnavutköy Hadımköy Mahallesi Ürgüplü Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre işçileri bekleyen 34 LAR 691 plakalı servis minibüsü sürücüsü Mehmet Taştan ile aynı noktada bulunan 34 LDE 633 plakalı servis minibüsü sürücüsü Özcan K. arasında akaryakıt anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Olayın gelişimi:

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddialara göre yanındaki silahla aracın içinde bulunan Mehmet Taştan'a ateş açan Özcan K.'nin isabet ettirdiği 4 kurşun sonucu Taştan ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Taştan'ı Hadımköy Doktor Niyazi Kurtulmuş Hastanesine kaldırdı; yapılan tüm müdahalelere rağmen Taştan kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Soruşturma ve gözaltı:

Olay yerinden kaçan şüpheli, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yunus ekipleri tarafından Haraççı Hadımköy Yolu Cadde üzerinde durduruldu. Gözaltına alınan Özcan K., olayı gerçekleştirdiğini itiraf ettiğini belirtirken kullandığı silahı yol kenarına attığını beyan etti. Şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor ve olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

HADIMKÖY'DE İKİ SERVİS MİNİBÜSÜNÜN SÜRÜCÜLERİ ARASINDA ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.