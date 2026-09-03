Çorum'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil su kanalına çarptı

Çorum'da trafik kazası:

Çorum'un İskilip ilçesinde bir otomobilin yoldan çıkarak yol kenarındaki toprak yığını ve su kanalına çarpması sonucu 2'si çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı. Kaza, İskilip-Çorum kara yolunda, İskilip Sanayi Sitesi istikametinde meydana geldi.

Kaza detayları:

Edinilen bilgiye göre, A.S. yönetimindeki 06 BRZ 085 plakalı Toyota marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki toprak yığınına ardından su kanalına çarptı. Olay yerindeki görgü tanıklarının ve ilk değerlendirmelerin aktardığı bilgiler kaza konumunu doğruladı.

Yaralılara müdahale ve soruşturma:

İhbarın ardından gelen 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar sevk edildikleri İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı; sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili ekipler tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı.

İSKİLİP İLÇESİNDE OTOMOBİLİN YOLDAN ÇIKARAK TOPRAK YIĞINI VE SU KANALINA ÇARPMASI SONUCU 2'Sİ ÇOCUK 4 KİŞİ YARALANDI.