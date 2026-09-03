Diyarbakır'da şüpheli araçta 47 parça reçine esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda reçine esrar ele geçirildi

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada, motosikletli polis timlerinin yaptığı denetimde bir araç durduruldu ve yapılan aramada 47 parça halinde toplam 4 kilo 100 gram reçine esrar ele geçirildi. Operasyonun amacı, kentte uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesi olarak açıklandı.

operasyonun ayrıntıları:

İşlemler, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü motosikletli polis timleri tarafından yürütüldü. Ekipler, Yenişehir ilçesinde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurduktan sonra araçta arama gerçekleştirdi ve toplamda 47 parça halinde reçine esrar tespit etti. Ele geçirilen maddeler muhafaza altına alındı ve soruşturma başlatıldı.

yasal süreç ve şüphelinin durumu:

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheli hakkında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla işlem yapıldı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLEN 1 ŞÜPHELİ, "UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL VE TİCARETİ" SUÇUNDAN TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ