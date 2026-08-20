Yeni dönemde Erzurum sağlık yönetimini Meral devraldı

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü'nde 2018'den bu yana görev yapan Dr. Gürsel Bedir, düzenlenen devir teslim töreniyle görevini Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Meral'e devretti. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan atama sonrası Meral, il sağlık teşkilatındaki yeni görevine başladı.

Bedir'in veda mesajı:

Görev süresi boyunca kentte sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, vatandaşların hizmetlere erişiminin güçlendirilmesi ve sağlık yatırımlarının hayata geçirilmesi için çalışmalar yürüten Dr. Gürsel Bedir, birlikte görev yaptığı sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Bedir, Erzurum'a hizmet etmenin önemli bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak yeni yönetime başarı dileğinde bulundu.

Meral'in öncelikleri:

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Meral, Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü ve Atatürk Üniversitesi bünyesindeki uzun görevleriyle sağlık teşkilatını yakından tanıyor; son olarak Atatürk Üniversitesi Hastanesi'nde Başhekim Yardımcısı olarak görev yaptı. Meral, yeni dönemde vatandaş odaklı hizmetlerin güçlendirilmesi, mevcut hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve Erzurum'un sağlık potansiyelinin geliştirilmesine öncelik vereceklerini belirtti.

Göreve ilişkin beklentilerini şu sözlerle özetledi: "Devraldığımız hizmet bayrağını ekip ruhu ve ortak çalışma anlayışıyla daha ileriye taşımak için gayret göstereceğiz". Meral ayrıca, Bedir'e Erzurum sağlık camiasına sunduğu katkılar için teşekkür etti.

Törenin anlamı ve sonraki adımlar:

İl Sağlık Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen devir teslim töreni, karşılıklı iyi dilek ve başarı temennilerinin iletilmesiyle sona erdi. Yeni yönetimle birlikte sağlık teşkilatı içinde koordinasyonun ve ekip çalışmasının güçlendirilmesi, hizmet sürekliliğinin sağlanması öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

ERZURUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NDE 2018 YILINDAN BU YANA İL SAĞLIK MÜDÜRÜ OLARAK GÖREV YAPAN DR. GÜRSEL BEDİR (SOLDA), GÖREVİNİ DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET MERAL’E (SAĞDA) DEVRETTİ.