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Veda trafiği İzmir'de: Başsavcı Ali Yeldan makamında ağırladı

İzmir'deki görevleri sona eren Yeşim Kebapçıoğlu, Tümgeneral Metin Düz ve emekli Orgeneral İrfan Özsert, Başsavcı Ali Yeldan'ı makamında ziyaret etti.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 12:47

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EDİTÖR: Serkan Varol

Veda trafiği İzmir'de: Başsavcı Ali Yeldan makamında ağırladı

Başsavcı Ali Yeldan'da veda görüşmeleri gerçekleştirildi

İzmir'de görev sürelerini tamamlayan üst düzey devlet yöneticileri, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan’ı makamında ziyaret etti. Ziyaretler, kentte yürütülen çalışmalar ve kurumsal iş birliğinin değerlendirilmesi bağlamında gerçekleşirken, görev değişiklikleri ve emeklilik vesilesiyle karşılıklı teşekkürler ile başarı temennileri iletildi.

Yeşim Kebapçıoğlu'nun yeni görev dilekçesi:

Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilciliğindeki görev süresi sona eren Büyükelçi Yeşim Kebapçıoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Miami Başkonsolosluğu görevine atandıktan sonra Başsavcı Yeldan'ı makamında ziyaret eden ilk isim oldu. Kabulde Yeldan, Kebapçıoğlu'na İzmir'deki hizmetleri boyunca gösterdiği özverili çalışmaları için teşekkür etti ve Amerika'daki yeni görevinde başarı diledi.

Kurumsal iş birliğine vurgu:

İzmir İl Jandarma Komutanlığı görevinden Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanlığına atanan Tümgeneral Dr. Metin Düz de Yeldan'ı ziyaret edenler arasındaydı. Görüşmede, İzmir dönemindeki uygulamalar ve yargı ile güvenlik güçleri arasındaki koordinasyonun önemi üzerinde duruldu. Başsavcı Yeldan, Tümgeneral Düz'ün yargı ile kurumlar arası iş birliğine yaptığı katkılar için teşekkür ederek yeni görevinde başarı temennisinde bulundu.

Emekliliğe uğurlama:

Ege Ordusu Komutanlığı görevini yürütürken emekliye ayrılan Orgeneral İrfan Özsert de veda ziyaretini gerçekleştirdi. Kabulde Başsavcı Yeldan, Orgeneral Özsert'in devlet kademelerinde sunduğu hizmetler nedeniyle teşekkürlerini iletti ve emeklilik döneminde kendisine sağlık, huzur ve esenlik temennisinde bulundu.

Üst düzey ziyaretlerde öne çıkan ortak mesajlar, İzmir'e yapılan hizmetlerin takdiri, kurumlar arası uyumun sürdürülmesinin önemi ve yeni görevlerde başarı dilekleri oldu. Ziyaretler, kent yönetimi ile farklı kurumlar arasındaki diyalog ve iş birliğinin devam edeceğinin işareti olarak değerlendirildi.

EGE ORDUSU KOMUTANLIĞI GÖREVİNİ YÜRÜTÜRKEN EMEKLİYE AYRILAN ORGENERAL İRFAN ÖZSERT DE BAŞSAVCI ALİ...

EGE ORDUSU KOMUTANLIĞI GÖREVİNİ YÜRÜTÜRKEN EMEKLİYE AYRILAN ORGENERAL İRFAN ÖZSERT DE BAŞSAVCI ALİ YELDAN’A VEDA ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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