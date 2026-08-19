Yeni grup yolu Bozova ile OSB arasındaki mesafeyi 23 kilometre azalttı

Şanlıurfa OSB ile Bozova arasında yeni grup yolu tamamlandı:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapımı sürdürülen grup yolu tamamlanarak sıcak asfaltla buluşturuldu. Tamamlanan güzergâh, şehir ile Bozova arasındaki ulaşımı kısaltarak bölgedeki ulaşım altyapısını güçlendirdi. Yeni yol sayesinde iki merkez arasındaki mesafe 23 kilometre azaldı ve ulaşım daha hızlı, güvenli ve konforlu hale geldi.

Kırsal mahallelere erişim ve arkeolojik alanlara katkı:

Güzergâh, Şanlıurfa OSB’den başlayarak Sayburç, Çıralı, Kızılburç, Sesigür, İnallı, Tatburç, Taşan ve çevredeki kırsal mahallelere doğrudan ulaşım sağlıyor. Bu bağlantı, kırsal yerleşimlerin kent merkezi ve Organize Sanayi Bölgesi ile entegrasyonunu kolaylaştırırken, aynı zamanda bölgede yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarına erişimi iyileştiriyor. Özellikle Sayburç ve Ayanlar kazı alanlarına ulaşımın kolaylaşması, kazı ekiplerinin lojistiğini düzene sokacak ve ziyaretçi erişimini artırarak turizme katkı sunacak.

Tarım lojistiği ve ekonomik etkiler:

Tamamlanan yol, Şanlıurfa’nın önemli tarımsal üretim alanlarından biri olan Bozova Ovası ile OSB arasındaki bağları güçlendiriyor. Bölgedeki tarımsal ürünlerin OSB’deki üretim ve işleme tesislerine daha kısa sürede ulaştırılabilmesi, nakliye sürelerini ve maliyetlerini düşürmeyi amaçlıyor. Bu sayede üreticilerin pazara erişimi kolaylaşacak, lojistik verimlilik artacak ve bölgedeki ekonomik hareketliliğin yükselmesi hedefleniyor.

Belediye yetkilileri, yeni yolun hem günlük ulaşımda hem de bölgesel kalkınmada somut katkılar sağlayacağını belirtiyor. Tamamlanan proje, kırsal altyapıya yapılan yatırımların yerel yaşam kalitesine ve ekonomik dinamizme direkt etkisini ortaya koyuyor.

BOZOVA İLE OSB ARASINDAKİ MESAFE 23 KİLOMETRE KISALDI