Yeniceköy'e yeni soluk: DOSTUM kamp merkezi genişliyor

DOSTUM kamp merkezinde çalışmalar sürüyor:

İnegöl Belediyesi'nin Yeniceköy'deki DOSTUM Doğa Sporları ve Turizm Merkezi bünyesinde yürütülen kamp merkezi projesinde altyapı ve peyzaj düzenlemeleri hızla ilerliyor. Kamp alanında çim serimleri ve yeşil alan düzenlemeleri devam ederken, ortak kullanım amaçlı 200 metrekarelik yemekhane çadırı kurulum çalışmaları sürdürülüyor.

konaklama düzenlemeleri:

Proje kapsamında kamp alanı üç ayrı oba halinde planlandı. Her obada toplam 26 adet konaklama çadırı yer alıyor; çadırların her biri 20 metrekare büyüklüğünde ve 4 kişilik konaklama kapasitesine sahip. Bu düzenlemeyle sahada aynı anda 104 kişinin konaklayabilmesi hedefleniyor. Her obanın kendine ait ateş çukuru bulunuyor ve alan, kampçılığa uygun ortak mekânlarla destekleniyor.

sosyal alanlar ve spor tesisleri:

Kamp alanında konaklama birimlerinin yanı sıra bir 200 metrekarelik etkinlik çadırı, idare çadırı, mescit, WC-duş alanları, çamaşırhane ve şadırvan gibi sosyal donatılar yer alıyor. Ayrıca DOSTUM'da farklı spor branşlarına yönelik sahalar planlandı; futbol, tenis, basketbol, voleybol ve okçuluk sahaları mevcut olacak. Tesisin hizmet kapasitesini destekleyecek şekilde 68 araç kapasiteli otopark alanı da planlanıyor.

belediye başkanının değerlendirmesi:

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, DOSTUM'un yamaç paraşütünden balıkçılığa, bisiklet ve okçuluk gibi birçok branşa ev sahipliği yaptığını hatırlatarak tesisleri geliştirmek için adımlar attıklarını söyledi. Başkan Taban, "DOSTUM tesislerimizi geliştirmek üzere adımlar atıyoruz. DOSTUM'un Türkiye'nin örnek bir kamp merkezi olması adına bu çalışmaları yürütüyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Taban, merkezin gençler ve doğa sporları tutkunları için daha kapsamlı bir buluşma noktası olacağını vurgulayarak, "Kamp alanımız içerisinde yeni bölümler açmış oluyoruz. Daha kapsamlı ve aynı anda daha fazla kişiye hizmet verecek bir merkez haline dönüşüyor. Özellikle ben öğrencilerimizin ve gençlerimizin uğrak mekanı olacağını düşünüyorum. Bugün de bunu hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Tamamlandığında merkez, İnegöl'ün turizm açısından önemli değerlerinden biri olmayı hedefliyor.

İNEGÖL BELEDİYESİ’NİN YENİCEKÖY’DE BULUNAN DOĞA SPORLARI VE TURİZM MERKEZİ (DOSTUM) BÜNYESİNDE HAYATA GEÇİRDİĞİ KAMP MERKEZİ PROJESİNDE ÇALIŞMALAR HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR. KAMP ALANINDA ÇİM SERİMLERİ VE YEŞİL ALAN DÜZENLEMELERİ İLE 200 METREKARELİK YEMEKHANE ÇADIRININ KURULUM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.