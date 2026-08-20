Dolar 47,9985 +0,11%
Euro 56,0567 +0,10%
Bist 14.396,54 -0,43%
Altın Gram 7.060,23 +0,66%
EUR/USD 1,1681 -0,01%
Brent Petrol 93,15 +1,67%
--°

Yeniceköy'e yeni soluk: DOSTUM kamp merkezi genişliyor

İnegöl'ün Yeniceköy'deki DOSTUM kampında çim serimleri, 200 m² yemekhane çadırı kurulumu ve spor alanı çalışmaları sürüyor; 104 konaklama hedefleniyor.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 12:27

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Yeniceköy'e yeni soluk: DOSTUM kamp merkezi genişliyor

DOSTUM kamp merkezinde çalışmalar sürüyor:

İnegöl Belediyesi'nin Yeniceköy'deki DOSTUM Doğa Sporları ve Turizm Merkezi bünyesinde yürütülen kamp merkezi projesinde altyapı ve peyzaj düzenlemeleri hızla ilerliyor. Kamp alanında çim serimleri ve yeşil alan düzenlemeleri devam ederken, ortak kullanım amaçlı 200 metrekarelik yemekhane çadırı kurulum çalışmaları sürdürülüyor.

konaklama düzenlemeleri:

Proje kapsamında kamp alanı üç ayrı oba halinde planlandı. Her obada toplam 26 adet konaklama çadırı yer alıyor; çadırların her biri 20 metrekare büyüklüğünde ve 4 kişilik konaklama kapasitesine sahip. Bu düzenlemeyle sahada aynı anda 104 kişinin konaklayabilmesi hedefleniyor. Her obanın kendine ait ateş çukuru bulunuyor ve alan, kampçılığa uygun ortak mekânlarla destekleniyor.

sosyal alanlar ve spor tesisleri:

Kamp alanında konaklama birimlerinin yanı sıra bir 200 metrekarelik etkinlik çadırı, idare çadırı, mescit, WC-duş alanları, çamaşırhane ve şadırvan gibi sosyal donatılar yer alıyor. Ayrıca DOSTUM'da farklı spor branşlarına yönelik sahalar planlandı; futbol, tenis, basketbol, voleybol ve okçuluk sahaları mevcut olacak. Tesisin hizmet kapasitesini destekleyecek şekilde 68 araç kapasiteli otopark alanı da planlanıyor.

belediye başkanının değerlendirmesi:

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, DOSTUM'un yamaç paraşütünden balıkçılığa, bisiklet ve okçuluk gibi birçok branşa ev sahipliği yaptığını hatırlatarak tesisleri geliştirmek için adımlar attıklarını söyledi. Başkan Taban, "DOSTUM tesislerimizi geliştirmek üzere adımlar atıyoruz. DOSTUM'un Türkiye'nin örnek bir kamp merkezi olması adına bu çalışmaları yürütüyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Taban, merkezin gençler ve doğa sporları tutkunları için daha kapsamlı bir buluşma noktası olacağını vurgulayarak, "Kamp alanımız içerisinde yeni bölümler açmış oluyoruz. Daha kapsamlı ve aynı anda daha fazla kişiye hizmet verecek bir merkez haline dönüşüyor. Özellikle ben öğrencilerimizin ve gençlerimizin uğrak mekanı olacağını düşünüyorum. Bugün de bunu hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Tamamlandığında merkez, İnegöl'ün turizm açısından önemli değerlerinden biri olmayı hedefliyor.

İNEGÖL BELEDİYESİ’NİN YENİCEKÖY’DE BULUNAN DOĞA SPORLARI VE TURİZM MERKEZİ (DOSTUM) BÜNYESİNDE...

İNEGÖL BELEDİYESİ’NİN YENİCEKÖY’DE BULUNAN DOĞA SPORLARI VE TURİZM MERKEZİ (DOSTUM) BÜNYESİNDE HAYATA GEÇİRDİĞİ KAMP MERKEZİ PROJESİNDE ÇALIŞMALAR HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR. KAMP ALANINDA ÇİM SERİMLERİ VE YEŞİL ALAN DÜZENLEMELERİ İLE 200 METREKARELİK YEMEKHANE ÇADIRININ KURULUM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Skor beklenenden düşük, oyun ise umut veriyor
images

Çorum FK'da veda: Burak Çoban ile yollar karşılıklı fesihle ayrıldı
images

Batrakov galatasaray'da: amaç kupalar ve ligde istikrar
images

Yönetim kurulu Cevat Şenkardeşler'in başkanlığını sona erdirdi, Mert Paflak göre...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bağlar'da çarpışan iki otomobilde yedi kişi yaralandı

Alt geçitte kontrolü kaybeden otomobil beton direğe çarptı

Defne Toygarlı'da orman yangını ekiplerin koordineli müdahalesiyle kontrol altına alındı

Eski başbakan İmran Khan, yargı kararıyla tedavi için hastaneye götürüldü

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

MSÜ'den Erzincan'a atama: korgeneral Burhan Aktaş 3. Ordu komutanı oldu

Refüje çarpan otomobil Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün hayatına mal oldu

Stoilov: gollü maçın ardından adalet ve saygı çağrısı