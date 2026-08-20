hilton, istanbul havalimanı'nda 100. tesisi olarak yeni otelini açtı

Hilton İstanbul Havalimanı'nda 100. otelini hizmete sundu

Uluslararası otel zinciri Hilton, Türkiye'deki 100. otelini 'Hilton Istanbul Airport' adıyla İGA İstanbul Havalimanı içinde açtı. Tesis, küresel zincirin dünya genelindeki yayılımının bir parçası olarak Türkiye'deki önemini pekiştiriyor.

Otel, havalimanıyla doğrudan bağlantılı konumda bulunuyor ve toplam 485 odalı kapasiteyle hizmet verecek. Bu konum, hem aktarmalı yolcular hem de havalimanı sınırları içindeki ticari ve kurumsal ziyaretler için kolaylık sağlıyor.

konum ve kapasite:

'Hilton Istanbul Airport'un doğrudan transfer bağlantısı, otelin havalimanı ekosistemine entegrasyonunu güçlendiriyor. 485 odalı yapı, Hilton'un İstanbul'daki yeni yatırımı olmasının yanı sıra zincirin Türkiye'deki 100. tesisi olma özelliğiyle öne çıkıyor.

Hilton'un dünya çapındaki ağı ve İGA ile kurulan bu bağ, otelin hem uluslararası yolcu trafiğinden hem de bölgesel işletme ihtiyaçlarından doğrudan fayda sağlamasını mümkün kılıyor.

İGA cephesinden değerlendirme:

İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen, sosyal medya paylaşımında otelin açılışını önemli bir gelişme olarak nitelendirdi. Bilgen, projenin havalimanının yalnızca ulaşım merkezi olmadığını; konaklama, ticaret, kültür ve yaşamı bir arada sunan bir 'Havalimanı Şehri' vizyonunu desteklediğini ifade etti.

Bilgen, Hilton iş birliğinin İstanbul'un ve Türkiye'nin küresel turizm ile havacılık merkezliği iddiasını güçlendireceğini vurgulayarak, hissedarlar, yönetim kurulu üyeleri ve Hilton yönetimine teşekkürlerini iletti. Açıklamada, "Dünyanın havacılık merkezini İstanbul'a taşıyoruz" ifadesine yer verildi ve otelin havalimanı hizmet ekosistemine dünya standartlarında yeni bir ağırlama deneyimi kazandıracağı belirtildi.

Hilton Istanbul Airport'un açılışı, hem Hilton için Türkiye'deki yayılımın bir kilometre taşı hem de İGA İstanbul Havalimanı'nın hizmet çeşitliliğini artırma yönündeki adımlarından biri olarak kayda geçti.

DÜNYADA 144 ÜLKE VE BÖLGEDE 9 BİN 400'DEN FAZLA TESİSLE FAALİYET GÖSTEREN HİLTON, TÜRKİYE'DEKİ 100'ÜNCÜ OTELİNİ "HİLTON ISTANBUL AİRPORT" ADIYLA İGA İSTANBUL HAVALİMANI'NDA AÇTI.