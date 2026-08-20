Emet'te AK Parti ilçe binasına saldırı: teşkilatta geniş çaplı maddi zarar

Emet'te parti binasına saldırı:

Kütahya'nın Emet ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı binasına kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından saldırı gerçekleştirildi. Olayda binanın çeşitli bölümlerindeki camlar kırılırken, kapılar, masa ve sandalyeler ile bazı mobilyalarda zarar meydana geldi.

hasar tespit çalışmaları:

Parti binasında yapılan ilk tespitlere göre masa ve sandalyeler devrilmiş, bazı mobilyalar kullanılamaz hale gelmiş durumda. Saldırı sonucu geniş çaplı maddi hasar oluştu; yetkililer can kaybı veya yaralanma olmadığını bildirdi.

soruşturma ve güvenlik önlemleri:

Olayın ardından güvenlik güçleri tarafından bölgedeki inceleme ve delil toplama çalışmaları başlatıldı. Yetkililer, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin kimliğinin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğünü ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

KÜTAHYA'NIN EMET İLÇESİNDE AK PARTİ İLÇE BAŞKANLIĞI BİNASINA KİMLİĞİ HENÜZ BELİRLENEMEYEN KİŞİ VEYA KİŞİLER TARAFINDAN SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.