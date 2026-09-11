Dolar 48,5916 +0,13%
Euro 56,4454 +0,10%
Bist 14.359,85 -0,24%
Altın Gram 6.864,86 -0,30%
EUR/USD 1,1608 -0,05%
Brent Petrol 104,70 -2,72%
--°

Yeraltı otoparkı ilk 20 dakika ücretsiz, saatlik ücretler belirlendi

Bilecik Belediyesi meclisi yeraltı otoparkı tarifesini karara bağladı; hafta içi belirli saatlerde ilk 20 dakika ücretsiz, bir saat 70 TL, sonraki saatler 30 TL.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 10:02

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yeraltı otoparkı ilk 20 dakika ücretsiz, saatlik ücretler belirlendi

Meclis toplantısında alınan kararlar:

Bilecik Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısının ikinci birleşimi, Meclis Başkan Vekili Ayten Gören Dönmez başkanlığında Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Pazartesi günü ilgili komisyonlara sevk edilen maddeler görüşülürken, şehir merkezindeki belediyeye ait yeraltı otoparkının ücret tarifesi de netleştirildi.

Yeraltı otoparkında ücret tarifesi:

Toplantıda, şehir merkezinde bulunan alışveriş merkezinin alt katındaki yeraltı otoparkının bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarının tamamlandığı, otoparkın kamu hizmetine sunulduğu aktarıldı. Meclis gündemine gelen tarifeye göre otoparkın hafta içi 08:00-09:00 ve 14:30-15:30 saatleri arasında ilk 20 dakika ücretsiz olarak uygulanacak.

Ücretlendirme detayları ise şöyle belirlendi: otomobil, taksi ve hafif ticari araçlar için bir saatlik kullanım KDV dahil 70 TL, bir saatten sonraki her saat için ise KDV dahil 30 TL olarak öngörüldü. Söz konusu tarife oy birliği ile kabul edildi.

Kayıboyu Mahallesi'nde imar değişikliği kararı:

Toplantıda görüşülen diğer önemli madde ise Kayıboyu Mahallesi Koçak Sokak sakinlerinin doğalgaz talebi oldu. Sokak üzerindeki konutların doğalgaza erişiminin sağlanmasına yönelik gerekli imar değişikliği konusu tartışıldı ve teklif oy birliği ile kabul edildi.

Belediye yetkilileri, alınan kararların şehir içi otopark ihtiyacını özellikle okul döneminde hafifletmeyi amaçladığını belirtti. Her iki karar da mecliste ortak uzlaşı ile karara bağlanarak uygulamaya geçirilecek.

BELEDİYEYE AİT OTOPARK FİYATLARI BELLİ OLDU

BELEDİYEYE AİT OTOPARK FİYATLARI BELLİ OLDU

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gaziantep'in çarşılarından yayılan aroma: menengiç kahvesi turistlerin favorisi
images

Manisa'da bisikletli zabıta ile çöp atanlara 4 bin lira ceza dönemi
images

Gaziantep'in lezzeti menengiç kahvesi turistlerin gözdesi
images

Manisa'da denetimli serbestlik yükümlüleri okulları yeni döneme hazırladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yatağan'da 12 yıllık erik ağacı zamansız çiçek açtı

Manisa'da bisikletli zabıta ile çöp atanlara 4 bin lira ceza dönemi

Diyarbakır'da kaçakçılığa karşı geniş kapsamlı jandarma operasyonu

Karşıyaka'nın hedefi sezonu galibiyetle açmak: Altay ile İzmir derbisi

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı