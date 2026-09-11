Yeraltı otoparkı ilk 20 dakika ücretsiz, saatlik ücretler belirlendi

Meclis toplantısında alınan kararlar:

Bilecik Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısının ikinci birleşimi, Meclis Başkan Vekili Ayten Gören Dönmez başkanlığında Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Pazartesi günü ilgili komisyonlara sevk edilen maddeler görüşülürken, şehir merkezindeki belediyeye ait yeraltı otoparkının ücret tarifesi de netleştirildi.

Yeraltı otoparkında ücret tarifesi:

Toplantıda, şehir merkezinde bulunan alışveriş merkezinin alt katındaki yeraltı otoparkının bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarının tamamlandığı, otoparkın kamu hizmetine sunulduğu aktarıldı. Meclis gündemine gelen tarifeye göre otoparkın hafta içi 08:00-09:00 ve 14:30-15:30 saatleri arasında ilk 20 dakika ücretsiz olarak uygulanacak.

Ücretlendirme detayları ise şöyle belirlendi: otomobil, taksi ve hafif ticari araçlar için bir saatlik kullanım KDV dahil 70 TL, bir saatten sonraki her saat için ise KDV dahil 30 TL olarak öngörüldü. Söz konusu tarife oy birliği ile kabul edildi.

Kayıboyu Mahallesi'nde imar değişikliği kararı:

Toplantıda görüşülen diğer önemli madde ise Kayıboyu Mahallesi Koçak Sokak sakinlerinin doğalgaz talebi oldu. Sokak üzerindeki konutların doğalgaza erişiminin sağlanmasına yönelik gerekli imar değişikliği konusu tartışıldı ve teklif oy birliği ile kabul edildi.

Belediye yetkilileri, alınan kararların şehir içi otopark ihtiyacını özellikle okul döneminde hafifletmeyi amaçladığını belirtti. Her iki karar da mecliste ortak uzlaşı ile karara bağlanarak uygulamaya geçirilecek.

BELEDİYEYE AİT OTOPARK FİYATLARI BELLİ OLDU