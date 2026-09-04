Yıldırım'da zabıta haftası: Oktay Yılmaz personelle bir araya geldi

program ve buluşma:

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Zabıta Teşkilatı’nın 200. kuruluş yıl dönümü ve Zabıta Haftası dolayısıyla Yıldırım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeliyle Kaplıkaya Sosyal Tesisi’nde düzenlenen programda bir araya geldi. Toplantıda zabıta teşkilatının yürüttüğü hizmetler değerlendirildi ve personelin özverili çalışmaları için teşekkür edildi.

Programda, belediye yönetimi ile sahada görev yapan ekipler arasındaki iletişimin güçlendirilmesine vurgu yapıldı. Katılımcılar, kent içinde düzenin sağlanması, halk sağlığı ve güvenliği konularında deneyimlerini paylaştı.

başkanın vurguları:

Yılmaz, konuşmasında zabıtanın toplum yaşamındaki işlevine dikkat çekti. Kent düzenini koruyan, hemşehrilerimizin huzurunu ve güvenliğini gözeten zabıtaların belediye ile vatandaş arasındaki en güvenilir köprü olduğunu belirtti. Sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Zabıta belediyenin üniformasıdır. Sizler devleti, belediyeyi ve bizi temsil ediyorsunuz."

Başkan ayrıca görevin yerine getirilmesi sırasında sorumluluk bilincinin önemini vurguladı ve zabıta personelinden bu bilinçle hareket etmelerini istirham etti.

çözüm odaklı belediyecilik:

Yılmaz, vatandaşla kurulan iletişimin hizmet kalitesi açısından belirleyici olduğunu söyledi. Kuralları uygularken vatandaşların doğru bilgilendirilmesi, görüşlerinin dikkatle dinlenmesi ve sağlıklı iletişim kurulmasının altını çizdi. Amacın yalnızca kural uygulamak değil, vatandaşın ihtiyaç ve beklentilerini anlayarak çözüm üretmek olduğunu ifade etti.

Konuşmanın sonunda Başkan Yılmaz, hemşehrilerin huzuru, sağlığı ve güvenliği için görev yapan tüm zabıta teşkilatının Zabıta Haftası’nı kutladı ve personelin çalışmalarında başarılar diledi. Etkinlik, sorunların yerinde tespiti ve hizmetlerin iyileştirilmesine dönük önerilerin alınmasının ardından sona erdi.

YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANI OKTAY YILMAZ, ZABITA TEŞKİLATI'NIN 200. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ VE ZABITA HAFTASI DOLAYISIYLA YILDIRIM BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİYLE BİR ARAYA GELDİ.