Yol kontrolünde peçeteye gizlenmiş bonzai bulundu: Beyşehir'de 4 kişi tutuklandı

Operasyon ayrıntıları:

Konya’nın Beyşehir ilçesinde polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Beyşehir Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri görev aldı.

Antalya istikametinden Beyşehir istikametine seyir halinde olan bir araç, Bademli Mahallesi girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada toplam 8 adet peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.

Şüpheliler ve adli süreç:

Operasyon kapsamında yakalanan 4 şüpheli hakkında, ’ruhsata aykırı olarak uyuşturucu veya uyarıcı madde imal, ithal, ihraç etme ya da ülke içinde satma, nakletme, depolama ve ticaretini yapma’ ve ’uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak’ suçlarından işlem başlatıldı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN OPERASYONDA 8 ADET PEÇETEYE EMDİRİLMİŞ BONZAİ ELE GEÇİRİLDİ.