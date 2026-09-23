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Yörük Ali Efe'nin mirası Yenipazar'da yaşatıldı

Milli Mücadele'nin Aydın cephesinin simge ismi Yörük Ali Efe, vefatının 75. yılında Yenipazar'daki müze ve kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 14:50

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Yörük Ali Efe'nin mirası Yenipazar'da yaşatıldı

Anma töreni:

Yenipazar'daki Yörük Ali Efe Evi Müzesi önünde başlayan anma programı, Milli Mücadele'nin Aydın cephesinin simge isimlerinden Yörük Ali Efe'nin kabri başında sürdürüldü. Etkinliğe Aydın Valisi Dr. Osman Varol ile yerel yöneticiler, dernek temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda yapılan konuşmalarda Yörük Ali Efe'nin Kuva-yi Milliye dönemindeki öne çıkan rolü ve bölgedeki bağımsızlık mücadelesine katkısı vurgulandı. Katılımcılar, anma töreninin tarih bilincinin korunmasında ve yerel hafızanın güçlendirilmesinde önemine dikkat çekti.

Milli Mücadele mirasının aktarılması:

Konuşmalarda, Milli Mücadele kahramanlarının hatıralarının yaşatılmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının gerekliliği ön plana çıktı. Müze çalışmalarının ve anma programlarının bu mirası canlı tutmada kilit rol oynadığı belirtildi.

Tören, Yörük Ali Efe ve Milli Mücadele'de hayatını kaybeden diğer kahramanların anılması, saygı duruşu ve anma konuşmalarıyla sona erdi. Katılımcılar, bölgenin tarihine sahip çıkma çağrısını yineleyerek etkinlikten ayrıldı.

AYDIN&#039;IN MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDEKİ SİMGE İSİMLERİNDEN YÖRÜK ALİ EFE, VEFATININ 75’İNCİ YIL...

AYDIN'IN MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDEKİ SİMGE İSİMLERİNDEN YÖRÜK ALİ EFE, VEFATININ 75’İNCİ YIL DÖNÜMÜNDE DÜZENLENEN PROGRAMLA KABRİ BAŞINDA ANILDI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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