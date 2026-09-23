Dolar 48,8212 +0,03%
Euro 55,6635 -0,38%
Bist 13.267,02 +0,52%
Altın Gram 6.777,38 -1,34%
EUR/USD 1,1396 -0,50%
Brent Petrol 97,59 +2,28%
--°

Cennet Tepesi'nde kadın eliyle yerel tatlar raflara çıkıyor

S.S. Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, Cennet Tepesi'nde açtığı yeni satış noktasında kadın üreticilerin doğal ürünlerini tüketiciyle buluşturuyor.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 15:21

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Cennet Tepesi'nde kadın eliyle yerel tatlar raflara çıkıyor

S.S. Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Cennet Tepesi'nde satış noktasını açtı

Ayvalık'ta kadın emeğini ön plana çıkaran S.S. Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, Cennet Tepesi'nde yeni bir satış noktası açtı. Açılışla birlikte kooperatif, yerel üretimi görünür kılmayı ve kadın üreticilerin el emeği ürünlerini daha geniş tüketici kitlesine ulaştırmayı hedefliyor.

kadın üreticilerin ürün çeşitliliği:

Satış noktasında, Ayvalık'ın simge ürünü naturel sızma zeytinyağı başta olmak üzere kooperatif üyesi kadınların geleneksel yöntemlerle hazırladığı reçel ve sirke çeşitleri yer alıyor. Ziyaretçiler, portakal, elma, pancar, incir ve kozalak reçelleri ile farklı doğal sirke türlerini doğrudan üreticiden satın alabiliyor.

açılışa özel indirimler:

Yeni satış noktasının açılışına özel olarak açılışa özel fiyat uygulaması başladı. Kampanya kapsamında 3 ve 5 litrelik naturel sızma zeytinyağı ürünlerinde indirim uygulanıyor ve duyurulduğu üzere kampanya bir süre daha devam edecek.

Kooperatif yetkilileri, satış noktasının hem kadın üreticilerin gelirine katkı sağlayacağını hem de Ayvalık ürünlerinin tanıtımına ivme kazandıracağını belirtiyor. Cennet Tepesi'ndeki bu adım, yerel üretimle tüketici arasındaki bağı güçlendirmeyi amaçlıyor.

AYVALIK’IN YEREL ÜRETİM GÜCÜNÜ KADIN EMEĞİYLE BULUŞTURAN S.S. AYVALIK ÜRETİM VE PAZARLAMA...

AYVALIK’IN YEREL ÜRETİM GÜCÜNÜ KADIN EMEĞİYLE BULUŞTURAN S.S. AYVALIK ÜRETİM VE PAZARLAMA KOOPERATİFİ, CENNET TEPESİ’NDE YENİ SATIŞ NOKTASINI HİZMETE AÇTI. YÖRESEL VE DOĞAL ÜRÜNLERİN TÜKETİCİYLE BULUŞTUĞU SATIŞ NOKTASINDA AÇILIŞA ÖZEL İNDİRİMLER DE BAŞLADI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İşaret diliyle kent hizmetine erişim: Tekirdağ'da kapsamlı destek
images

TCG Kemalreis Cidde'de liman ziyareti ve üst düzey görüşmeler
images

Şekerli içecekler yerine su ve ayranla daha az şeker tüketin
images

Hayrabolu'nun tescilli lezzeti: Çerkezmüsellim pabuç köftesi 44 yıldır değişmiyo...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İnebolu'da rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın köyde 11 evi kül etti

Yağış sonrası kayganlaşan yolda otomobil şarampole devrildi

Köyünden dünyanın sofrasına: Muşlu üretici taze ve kurutulmuş sebze gönderiyor

Palandöken'de alevlenen otomobil çevrede paniğe yol açtı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü