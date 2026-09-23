Cennet Tepesi'nde kadın eliyle yerel tatlar raflara çıkıyor

S.S. Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Cennet Tepesi'nde satış noktasını açtı

Ayvalık'ta kadın emeğini ön plana çıkaran S.S. Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, Cennet Tepesi'nde yeni bir satış noktası açtı. Açılışla birlikte kooperatif, yerel üretimi görünür kılmayı ve kadın üreticilerin el emeği ürünlerini daha geniş tüketici kitlesine ulaştırmayı hedefliyor.

kadın üreticilerin ürün çeşitliliği:

Satış noktasında, Ayvalık'ın simge ürünü naturel sızma zeytinyağı başta olmak üzere kooperatif üyesi kadınların geleneksel yöntemlerle hazırladığı reçel ve sirke çeşitleri yer alıyor. Ziyaretçiler, portakal, elma, pancar, incir ve kozalak reçelleri ile farklı doğal sirke türlerini doğrudan üreticiden satın alabiliyor.

açılışa özel indirimler:

Yeni satış noktasının açılışına özel olarak açılışa özel fiyat uygulaması başladı. Kampanya kapsamında 3 ve 5 litrelik naturel sızma zeytinyağı ürünlerinde indirim uygulanıyor ve duyurulduğu üzere kampanya bir süre daha devam edecek.

Kooperatif yetkilileri, satış noktasının hem kadın üreticilerin gelirine katkı sağlayacağını hem de Ayvalık ürünlerinin tanıtımına ivme kazandıracağını belirtiyor. Cennet Tepesi'ndeki bu adım, yerel üretimle tüketici arasındaki bağı güçlendirmeyi amaçlıyor.

AYVALIK’IN YEREL ÜRETİM GÜCÜNÜ KADIN EMEĞİYLE BULUŞTURAN S.S. AYVALIK ÜRETİM VE PAZARLAMA KOOPERATİFİ, CENNET TEPESİ’NDE YENİ SATIŞ NOKTASINI HİZMETE AÇTI. YÖRESEL VE DOĞAL ÜRÜNLERİN TÜKETİCİYLE BULUŞTUĞU SATIŞ NOKTASINDA AÇILIŞA ÖZEL İNDİRİMLER DE BAŞLADI.