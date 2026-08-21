Dolar 48,0641 +0,16%
Euro 56,1870 +0,21%
Bist 14.502,75 +0,74%
Altın Gram 7.174,81 +1,57%
EUR/USD 1,1686 +0,05%
Brent Petrol 93,95 +0,18%
--°

Yüksek rakımda ekilen umut: Çarıklar’ın dev karpuz ve kabakları

Çarıklar Mahallesi'nde 550 metre rakımda Ruhi ve Saime Doğan'ın yetiştirdiği dev karpuz ve balkabakları, bölgenin tarımsal çeşitliliğini sergiliyor.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 11:36

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Yüksek rakımda ekilen umut: Çarıklar’ın dev karpuz ve kabakları

Çarıklar'da yüksek rakımda büyük mahsuller

Aydın'ın Germencik ilçesinin yüksek rakımlı Çarıklar Mahallesi, dünyaca ünlü inciriyle tanınıyor. Bölge aynı zamanda zorlu arazide yapılan üretimle dev boyutlara ulaşan karpuz ve balkabaklarıyla dikkat çekiyor.

Tarlalarda yürütülen çalışma, yaklaşık 550 metre rakımda gerçekleştiriliyor. Ruhi ve Saime Doğan çifti, eğimli arazide aldıkları sonuçlarla hem ürün çeşitliliğini artırıyor hem de verimli üretim örneği sunuyor.

Bölgenin tarımsal çeşitliliği:

Çarıklar, dağ inciriyle anılsa da karpuz ve balkabakları da önemli bir yer tutuyor. Üretimin bu çeşitliliği, yerel ekonomiye katkının yanı sıra tarımsal uygulamaların yüksek rakım arazilerinde de başarılı olduğunu gösteriyor.

Emek, sabır ve doğru yöntemler:

Germencik Yörükler Derneği Başkanı Ruhi Doğan, üretimin emek ve sabır istediğini vurguluyor. 'Yeter ki alın teriyle çalışalım. Rabbim veriyor. Ülkemizin her yerinin toprağı altındır, yeter ki kıymetini bilelim' sözleriyle çiftçilik anlayışlarını özetliyor.

Ruhi ve Saime Doğan çiftinin tarlalarında yetişen büyük karpuz ve balkabakları, bölgenin tarımsal potansiyelinin pratik bir göstergesi. Bu örnek, yüksek rakımlı arazilerin doğru yöntemlerle değerlendirilebileceğini ortaya koyuyor.

RUHİ VE SAİME DOĞAN ÇİFTİ

RUHİ VE SAİME DOĞAN ÇİFTİ

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hakkâri'ye 128 milyonluk filo takviyesi: 20 araç hizmete girdi
images

Kayseri'ye 1.800 m²'lik aqua park İç Anadolu'ya hareket getirecek
images

Kayseri'de su, spor ve eğlenceyi buluşturan aqua park açılıyor
images

Anmal yeniden başkan seçildi: Sağlık-Sen Şırnak'ta birlik vurgusu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kaman'da baba-oğul tartışması bıçaklı öldürmeyle sonuçlandı

Dağ yöresinin saklı hazinesi: yüzlerce tümülüs ve antik yerleşim

Kuyuya düşen iki koyun itfaiye sayesinde sahibine kavuştu

Alaşehir'de üzüm sergisini talan eden yaban domuzları üreticiye büyük zarar verdi

TREND HABERLER

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

MSÜ'den Erzincan'a atama: korgeneral Burhan Aktaş 3. Ordu komutanı oldu

Kış hazırlığı: kazanlarda bulgur pişirme geleneği Uluköy'de sürüyor

Refüje çarpan otomobil Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün hayatına mal oldu

Stoilov: gollü maçın ardından adalet ve saygı çağrısı

Erzincan Binali Yıldırım üniversitesi'ne rektör ataması: Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız