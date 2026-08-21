Yüksek rakımda ekilen umut: Çarıklar’ın dev karpuz ve kabakları

Çarıklar'da yüksek rakımda büyük mahsuller

Aydın'ın Germencik ilçesinin yüksek rakımlı Çarıklar Mahallesi, dünyaca ünlü inciriyle tanınıyor. Bölge aynı zamanda zorlu arazide yapılan üretimle dev boyutlara ulaşan karpuz ve balkabaklarıyla dikkat çekiyor.

Tarlalarda yürütülen çalışma, yaklaşık 550 metre rakımda gerçekleştiriliyor. Ruhi ve Saime Doğan çifti, eğimli arazide aldıkları sonuçlarla hem ürün çeşitliliğini artırıyor hem de verimli üretim örneği sunuyor.

Bölgenin tarımsal çeşitliliği:

Çarıklar, dağ inciriyle anılsa da karpuz ve balkabakları da önemli bir yer tutuyor. Üretimin bu çeşitliliği, yerel ekonomiye katkının yanı sıra tarımsal uygulamaların yüksek rakım arazilerinde de başarılı olduğunu gösteriyor.

Emek, sabır ve doğru yöntemler:

Germencik Yörükler Derneği Başkanı Ruhi Doğan, üretimin emek ve sabır istediğini vurguluyor. 'Yeter ki alın teriyle çalışalım. Rabbim veriyor. Ülkemizin her yerinin toprağı altındır, yeter ki kıymetini bilelim' sözleriyle çiftçilik anlayışlarını özetliyor.

Ruhi ve Saime Doğan çiftinin tarlalarında yetişen büyük karpuz ve balkabakları, bölgenin tarımsal potansiyelinin pratik bir göstergesi. Bu örnek, yüksek rakımlı arazilerin doğru yöntemlerle değerlendirilebileceğini ortaya koyuyor.

RUHİ VE SAİME DOĞAN ÇİFTİ