Yurttan sabahın huzuruna öğrenciler Seyrantepe Camii'nde toplandı

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Doğan Aslan Bey Yurdu öğrencileri, sabah namazı için bir araya geldi. Etkinlik, Eskişehir İl Müftülüğünün organizasyonuyla Seyrantepe Camii'nde gerçekleşti ve yurt sakinleri ile cami cemaati birlikte namaz kıldı.

Etkinliğin düzenlenişi

Program, Eskişehir İl Müftülüğünün düzenlediği bir sabah namazı buluşması çerçevesinde planlandı. Öğrenciler camide sabah namazını eda ettikten sonra cemaatle bir araya gelerek kısa sohbet ve gönül birlikteliği yaşadı.

Katılım ve amaç

Etkinlikte Doğan Aslan Bey Yurdu'nda kalan öğrenciler ile cami mensupları yer aldı. Bu buluşma, Eskişehir’deki yurtlarda barınan öğrencilere yönelik süregelen manevi ve sosyal faaliyetlerin bir parçası olarak gerçekleştirildi ve paylaşıma dayalı bir ortam oluşturmayı hedefledi.

ESKİŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI DOĞAN ASLAN BEY YURDU'NDA KALAN ÖĞRENCİLER, İL MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN 'SABAH NAMAZI BULUŞMASI' ETKİNLİĞİNE KATILDI.