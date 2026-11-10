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Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 88’inci yılında Tunceli’de anıldı; törenler anıta çelenk sunumu, kütüphane programı ve öğrencilerin etkinlikleriyle sürdü.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 12:58

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EDİTÖR: Emre Koç

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Tunceli'de Atatürk anmaları

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 88’inci yılı dolayısıyla Tunceli’de düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı. Anma programı, kent merkezinde hem resmi törenleri hem de kültürel etkinlikleri bir araya getirdi.

Törenin akışı:

Program, Yeraltı Çarşısı üzerinde bulunan Mustafa Kemal Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen çelenk sunumuyla başladı. Resmi törenin ardından anma etkinlikleri Hüseyin Güntaş Kütüphanesi Konferans Salonu'nda devam etti.

Programdaki etkinlikler:

Konferans salonunda öğrencilerin hazırladığı müzik dinletileri, pandomim gösterileri ve çeşitli etkinliklerle Atatürk saygıyla yad edildi. Etkinlikler, genç kuşakların Atatürk'ü anlama ve anlama biçimlerini yansıtır nitelikteydi.

Katılımcılar:

Törene Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, Tunceli Garnizon Komutanı Tuğgeneral Feridun Bircan, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, Tunceli İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Tetik ve Tunceli İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay ile il protokolü, askerler, polisler, çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.

10 Kasım vesilesiyle düzenlenen törenler, resmi anma ritüelleri ile toplumun farklı kesimlerinin katılımını bir araya getirerek Atatürk’ün anısını yaşatmaya devam etti.

YERALTI ÇARŞISI ÜZERİNDE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ANITI&#039;NA ÇELENK KONULDU

YERALTI ÇARŞISI ÜZERİNDE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ANITI'NA ÇELENK KONULDU

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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