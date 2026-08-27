Yusuf Ahıskalı kütüphanesi üç kattan fazla büyüyerek yeniden açıldı

yenileme ve kapasite artışı:

Küçükçekmece Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi içindeki Yusuf Ahıskalı Kütüphanesi tamamen yenilendi. Mevcut alan 202 metrekare iken, yapılan düzenlemelerle alan 480 metrekareye çıkarıldı ve oturma kapasitesi 42'den 154 kişiye yükseldi.

kullanıcı odaklı düzenlemeler:

Yenileme kapsamında kütüphanede bireysel çalışma köşeleri, bilgisayarlı çalışma alanları ve konforlu okuma bölümleri oluşturuldu. Bu düzenlemeler, farklı yaş gruplarından ve ihtiyaçlardan okurların mekânda daha verimli zaman geçirmesine imkan tanıyor.

Küçükçekmece Belediyesi, 2019'dan bu yana ilçe genelinde kütüphane sayısını 0'dan 10'a çıkarma hedefiyle hareket ediyor; Yusuf Ahıskalı Kütüphanesi, bu stratejinin son halkası olarak vatandaşların kullanımına açıldı.

erişim ve hizmet saatleri:

Yenilenen kütüphane, pazar günleri hariç haftanın altı günü hizmet veriyor. Daha modern bir görünüm ve geliştirilmiş altyapı ile kütüphane, ilçedeki kültür ve eğitim faaliyetlerine katkı sunmayı amaçlıyor.

Alan ve kapasite artışı, özellikle öğrenci ve araştırmacıların daha geniş imkânlarla çalışmasına olanak sağlayacak; ayrıca toplantı ve okuma etkinliklerinin desteklenmesi hedefleniyor.

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ TARAFINDAN, İLÇEDE YER ALAN YUSUF AHISKALI KÜTÜPHANESİ YENİLENME ÇALIŞMALARI TAMAMLANARAK VATANDAŞIN HİZMETİNE AÇILDI.