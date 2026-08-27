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Kepez'de dökümlere müdahale: 30 kamyon moloz taşındı, 5 firmaya ceza

Kepez Belediyesi, Aktoprak Mahallesi'nde ihbar üzerine yapılan denetimlerde 2 müteahhit ve 3 işletmeye idari ceza uyguladı; 30 kamyon moloz temizlendi.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 11:16

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EDİTÖR: Aslı Han

Kepez'de dökümlere müdahale: 30 kamyon moloz taşındı, 5 firmaya ceza

Kepez Belediyesi'nden saha müdahalesi:

Kepez Belediyesi, Aktoprak Mahallesi'nde gelen bir vatandaş ihbarını değerlendirdi ve kamu alanlarının işgali ile çevre kirliliğine karşı koordineli bir denetim başlattı. Çalışma, Temizlik İşleri Çevre Sağlığı Birimi koordinasyonunda, Zabıta Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ortak denetimiyle yürütüldü.

Saha incelemeleri sırasında Hacımestan Caddesi, Ahmet Çeşme Caddesi, 1188 Sokak ve çevre sokaklarda yol ve kaldırımları işgal eden ile çevre kirliliğine yol açan kişi ve işletmeler tespit edildi. Yapılan tespitler neticesinde 2 müteahhit firma ve 3 işletme hakkında idari yaptırım uygulandı; müteahhit firmalara ait kirliliğin firma tarafından temizlenmesi sağlandı.

temizlik operasyonunun ayrıntıları:

Bölgede uzun süredir biriken kaçak dökümler için kapsamlı bir temizlik operasyonu gerçekleştirildi. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada 2 kepçe ve 4 kamyon görev aldı. Operasyon sabah 09.00'da başladı ve akşam 16.00'da tamamlandı.

Çalışma kapsamında Hacımestan Caddesi, Ahmet Çeşme Caddesi, 1188 Sokak ve komşu sokaklarda biriken moloz ve hafriyatlar toplanarak bölgeden tahliye edildi. Toplamda 30 kamyon moloz ve hafriyat bölgeden kaldırıldı, yol ve kaldırımların kullanıma açılması sağlandı.

denetim ve izleme yöntemleri:

Kepez Belediyesi, çevre kirliliğiyle mücadelede teknolojik imkanlardan yararlanıyor. Denetimler fotokapanlarla destekleniyor; fotokapanların olmadığı alanlarda ise vatandaş bildirimleri ve mahalle muhtarlarının yönlendirmeleri saha çalışmalarına esas oluşturuyor.

Belediye yetkilileri, vatandaş ihbarlarının ve muhtar katkılarının sorunların hızlı tespit edilip çözülmesinde belirleyici olduğunu vurguladı. Denetimlerle kamu alanlarının korunması, çevresel ve görsel kirliliğin engellenmesi hedefleniyor.

KEPEZ BELEDİYESİ, AKTOPRAK MAHALLESİ’NDE ÇEVRE KİRLİLİĞİNE VE KAMU ALANLARININ İŞGALİNE YÖNELİK...

KEPEZ BELEDİYESİ, AKTOPRAK MAHALLESİ’NDE ÇEVRE KİRLİLİĞİNE VE KAMU ALANLARININ İŞGALİNE YÖNELİK KAPSAMLI BİR ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRDİ. DENETİMLERDE 2 MÜTEAHHİT FİRMAYA VE 3 İŞLETMEYE İDARİ YAPTIRIM UYGULANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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