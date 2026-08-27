Tümgeneral Aktaş yeni görevi dolayısıyla valiyi ziyaret etti

Tümgeneral Aktaş'tan valiye ziyaret

2026/232 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 3. Ordu Komutanlığı görevine atanan Tümgeneral Burhan Aktaş, göreve başlamasının ardından Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'yu valilik makamında ziyaret etti.

görüşmede iletilen temenniler:

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Vali Hamza Aydoğdu, Tümgeneral Burhan Aktaş'a yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek görevinde başarı temennisinde bulundu. Ziyaret samimi bir ortamda gerçekleşti ve iki makam arasında iyi niyet ifadeleri paylaşıldı.

valinin değerlendirmesi:

Vali Aydoğdu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Tümgeneral Aktaş'a teşekkür etti. Görüşmede karşılıklı iyi dilekler iletildi ve yerel idare ile askeri komuta arasında uyum vurgulandı.

2026/232 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE 3. ORDU KOMUTANLIĞI GÖREVİNE ATANAN TÜMGENERAL BURHAN AKTAŞ, ERZİNCAN VALİSİ HAMZA AYDOĞDU'YU MAKAMINDA ZİYARET ETTİ