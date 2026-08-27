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Tümgeneral Aktaş yeni görevi dolayısıyla valiyi ziyaret etti

2026/232 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 3. Ordu Komutanlığına atanan Tümgeneral Burhan Aktaş, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'yu makamında ziyaret etti.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 11:16

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EDİTÖR: Serkan Varol

Tümgeneral Aktaş yeni görevi dolayısıyla valiyi ziyaret etti

Tümgeneral Aktaş'tan valiye ziyaret

2026/232 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 3. Ordu Komutanlığı görevine atanan Tümgeneral Burhan Aktaş, göreve başlamasının ardından Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'yu valilik makamında ziyaret etti.

görüşmede iletilen temenniler:

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Vali Hamza Aydoğdu, Tümgeneral Burhan Aktaş'a yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek görevinde başarı temennisinde bulundu. Ziyaret samimi bir ortamda gerçekleşti ve iki makam arasında iyi niyet ifadeleri paylaşıldı.

valinin değerlendirmesi:

Vali Aydoğdu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Tümgeneral Aktaş'a teşekkür etti. Görüşmede karşılıklı iyi dilekler iletildi ve yerel idare ile askeri komuta arasında uyum vurgulandı.

2026/232 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE 3. ORDU KOMUTANLIĞI GÖREVİNE ATANAN TÜMGENERAL...

2026/232 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE 3. ORDU KOMUTANLIĞI GÖREVİNE ATANAN TÜMGENERAL BURHAN AKTAŞ, ERZİNCAN VALİSİ HAMZA AYDOĞDU'YU MAKAMINDA ZİYARET ETTİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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