Okula dönüşte uyumu kolaylaştıracak 8 hazırlık adımı

Güven Çayyolu Tıp Merkezi'nden okula hazırlık rehberi

Güven Çayyolu Tıp Merkezi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Özge Çelik Büyükceran, tatil boyunca değişen rutinlerin yeni eğitim dönemine geçişi zorlaştırabildiğini belirtiyor. Geç yatma ve geç uyanma alışkanlıkları, sabah kalkma güçlüğü, gün içinde yorgunluk, dikkat dağınıklığı ve isteksizlik gibi sorunlara yol açabiliyor. Büyükceran, hazırlığın yalnızca kırtasiye temini olmadığını; bedensel, duygusal ve günlük rutinlerin de okul dönemine göre planlanması gerektiğini vurguluyor.

Uyku düzeninde kademeli değişiklikler:

Büyükceran, uyku düzeninin bir gecede düzelmeyeceğini söyleyerek, yatış ve kalkış saatlerinin her gün 15–30 dakika erkene çekilmesini öneriyor. Mümkünse okul başlamadan en az bir hafta önce kademeli olarak okul temposuna yakın bir programa geçilmelidir. Sadece yatış saatini erkene almak yerine sabah uyanma saatini de adım adım erkene çekmek, biyolojik saatin yeniden ayarlanmasına yardımcı olur.

Sabah gün ışığı almak ve harekete geçmek biyolojik saati düzenlerken, kahvaltı ve öğün saatlerini okul dönemine yaklaştırmak da günlük rutinin yeniden kurulmasını destekler. Uygun uyku süreleri çocukların yaşına göre farklıdır: 6–12 yaş arası çocuklar için 9–12 saat, 13–18 yaş arası ergenler için 8–10 saat uyku öneriliyor.

Ekran kullanımı ve sabah provaları:

Akşam saatlerinde telefon, tablet ve bilgisayar kullanımı uykuya geçişi geciktirebilir. Bu nedenle dijital cihazların yatmadan en az bir saat önce bırakılması ve mümkünse çocuğun yatak odasında bulundurulmaması tavsiye ediliyor. Ekran sınırlaması, yalnızca çocuğa yönelik bir yasak gibi algılanmamalı; ebeveynlerin de akşamları ekran kullanımını azaltarak modele dönüşmesi önem taşıyor. Ailecek kitap okumak veya sakin sohbetler yapmak daha uygun bir uyku rutini oluşturur.

Okul sabahının birkaç gün önceden prova edilmesi de adaptasyonu kolaylaştırır. Çocuğu okul saatine uygun saatte uyandırıp giyinme, kahvaltı ve hazırlanma süreleri ölçülebilir; çanta ve kıyafetlerin akşamdan hazırlanması sabahki telaşı azaltır.

Kaygı yönetimi ve okul keşfi:

Okula dönüş bazı çocuklarda heyecanın yanında kaygı da yaratabilir; karın ağrısı, mide bulantısı, ağlama veya ayrılma isteği gibi tepkiler görülebilir. Bu duyguların küçümsenmemesi, çocuğa ne hissettiğini anlatma fırsatı verilmesi önemlidir. Ancak okul hakkında sürekli sorgulamak ya da ebeveynin kendi kaygısını çocuğa yansıtması uyum sürecini zorlaştırabilir. Okulun son günlerinin yoğun bir ders baskısına dönüşmemesi; kısa süreli okuma, yaşa uygun etkinlikler ve birlikte hazırlık yapılması daha faydalıdır.

Okula ilk kez başlayacak veya okul değiştirecek çocuklarda, mümkünse okul binasının, sınıfın, tuvaletlerin, yemekhanenin ve ortak alanların önceden gösterilmesi, günün nasıl geçeceğinin basitçe anlatılması, ortamı daha tanıdık ve öngörülebilir hale getirir. Bu tür ön ziyaretler, belirsizliği azaltarak kaygıyı hafifletebilir.

Ne zaman uzman desteği alınmalı:

Okula gitmeyi sürekli reddetme, tekrarlayan yoğun ağlama ve öfke nöbetleri, fiziksel yakınmalar, uyku veya iştah değişiklikleri ve yoğun korku belirtilerinin artması veya uzun sürmesi durumunda çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanına başvurulması gerekiyor. Her çocuğun uyum süresi farklıdır; çocukları birbirleriyle karşılaştırmak veya baskı kurmak süreci olumsuz etkileyebilir.

Uzmanın 8 hazırlık önerisi:

1. Uyku ve uyanma saatlerini mümkünse en az bir hafta önceden kademeli olarak okul düzenine yaklaştırın.

2. Yalnız yatış saatini değil, sabah uyanma saatini de kademeli olarak erkene çekin.

3. Telefon, tablet ve bilgisayar kullanımını yatmadan en az bir saat önce sonlandırın ve dijital cihazları mümkün olduğunca çocuğun yatak odasının dışında tutun.

4. Kahvaltı ve öğün saatlerini okul düzenine uygun hale getirin.

5. Okula ilk kez başlayacak veya okul değiştirecek çocuklara mümkünse okul binasını, sınıfını, tuvaletleri, yemekhaneyi ve ortak alanları önceden gösterin.

6. Çanta ve kıyafetleri akşamdan hazırlayın.

7. Okul sabahı rutinini birkaç gün önceden prova edin.

8. Çocuğun kaygısını küçümsemeden dinleyin ve onu başka çocuklarla karşılaştırmayın.

Bu basit, sürdürülebilir adımlar hem çocuğun fiziksel dinlenimini hem de duygusal güvenliğini destekleyerek yeni eğitim dönemine daha sağlıklı bir başlangıç yapılmasını sağlar.

GÜVEN ÇAYYOLU TIP MERKEZİ ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI HASTALIKLARI UZMANI UZM. DR. ÖZGE ÇELİK BÜYÜKCERAN, ÇOCUKLARIN YENİ EĞİTİM DÖNEMİNE DAHA KOLAY UYUM SAĞLAMASI İÇİN 8 KRİTİK ÖNERİDE BULUNDU.