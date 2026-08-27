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Muğla'da 11 yıllık sabır meyvesini verdi: sakızda yeni dönem

2015'te başlayan TAB Projesiyle Muğla'da kurulan sakız bahçelerinde 11 yıl sonra ilk hasat yapıldı; üretimin artması ve ithalatın azalması hedefleniyor.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 11:16

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Muğla'da 11 yıllık sabır meyvesini verdi: sakızda yeni dönem

hasat başladı:

2015 yılında Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan Tıbbi Aromatik ve Boya Bitkilerinin Geliştirilmesi Projesi (TAB Projesi) kapsamında Muğla'da kurulan sakız bahçelerinde, 2026 itibarıyla ilk hasat gerçekleştirildi. Morfolojik yapısı gereği yavaş büyüyen sakız bitkisinin hasat olgunluğuna ulaşması yaklaşık 11 yıl sürdü; bu süreç üreticiler için sabır ve uzun vadeli planlama gerektiriyor.

üretim alanı ve hedefler:

Şu ana kadar Muğla genelinde yaklaşık 100 dekar alanda sakız üretimi gerçekleştiriliyor. İlde dekara ortalama 50 adet sakız bitkisi dikilirken, ağaç başına elde edilen sakız miktarı 250 gram ile 1 kilogram arasında değişiyor. Üretilen sakızın toptan kilogram fiyatı piyasada yaklaşık 30-35 bin TL seviyesinde bulunuyor.

Projeyle amaç, Muğla'daki üretim alanlarını Kavaklıdere ve Yatağan dışındaki ilçelerde de artırmak, ilde yetiştiriciliği yaygınlaştırmak ve ülke içindeki sakız ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayarak dışa bağımlılığı azaltmak olarak belirtiliyor.

envanter çalışmaları ve yol haritası:

Çalışmalar Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle sürdürülüyor. Ayrıca Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile GEKA ortaklığında Muğla'nın sakız envanterinin çıkarılmasına yönelik saha çalışmaları yapılıyor; farklı yörelerden alınan yaprak ve sakız numuneleri üzerinde kalite analizleri gerçekleştiriliyor ve elde edilen veriler diğer bölge sonuçlarıyla karşılaştırılıyor.

Çalışmalar tamamlandığında düzenlenecek bir çalıştayla üretimin yaygınlaştırılması ve yetiştiriciliğin geliştirilmesine yönelik yol haritası ortaya konacak. Elde edilen bulguların kitaplaştırılarak sektör ve üreticilerin kullanımına sunulması hedefleniyor. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ise il genelinde sakız üretiminin artırılması ve Muğla'yı ülke içinde önemli bir üretim merkezi haline getirme çabalarını yönetiyor.

MUĞLA’DA 2015 YILINDA DİKİMİ YAPILAN SAKIZ AĞAÇLARINDAN İLK ÜRÜNLER ALINMAYA BAŞLANDI. 100 DEKAR...

MUĞLA’DA 2015 YILINDA DİKİMİ YAPILAN SAKIZ AĞAÇLARINDAN İLK ÜRÜNLER ALINMAYA BAŞLANDI. 100 DEKAR ALANA EKİLEN SAKIZ AĞAÇLARINDAN AĞAÇ BAŞINA 250 GRAM İLE 1 KİLO ARASINDA ÜRÜN ALINIRKEN, PİYASADA KİLOSU 35 BİN İLA 50 BİN LİRA ARASINDA ALICI BULUYOR.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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