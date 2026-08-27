İlçe merkezlerinde modernleşme: Elmalı morg ve gasilhane açıldı

ilçelere yönelik modern cenaze hizmetleri:

Antalya Büyükşehir Belediyesi, merkez ve ilçelerdeki cenaze hizmetlerinin koşullarını iyileştirmek amacıyla yeni morg ve gasilhane binalarını hizmete alıyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ile Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, vatandaşların en zor anında daha düzenli ve hijyenik hizmet almasını hedefliyor.

Elmalı tesisi ve sunduğu imkânlar:

Yapımı tamamlanan Elmalı cenaze hizmet binası da kullanıma açıldı. Yeni binada kadın ve erkekler için ayrı ayrı 2 gasilhane, 6 cenaze morg ünitesi, bekleme salonu ve depolar yer alıyor. Bu düzenlemeyle ilçede cenaze işlemleri daha hızlı ve mahremiyete uygun şekilde yürütülebilecek.

diğer ilçelerde yürütülen çalışmalar ve kapasite artışı:

Elmalı öncesinde Akseki, Korkuteli, Kumluca, Kaş, Döşemealtı, Gazipaşa, Finike, Demre ve Serik ilçelerinde benzer hizmet binaları yapıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürü Erkan Sel çalışmalar hakkında, "Birçok ilçemizde yeni gasilhaneler ve bekleme salonları vatandaşlarımıza daha rahat hizmet edebilmesi için hizmete girdi. Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Korkuteli, Döşemealtı ve son olarak Elmalı ilçemizde yeni gasilhanelerimiz ve morg sistemlerimizi oluşturduk. Vatandaşlarımız artık merkezi bir sisteme bağlı olmadan serbest bir şekilde bulundukları noktadan tüm hizmetleri ulaştırıyoruz. Kurşunlu mezarlığımızın kapasitesini arttırıyoruz. Yeni mezarlık alanları açarak mezarlıklarımızdaki daralmaları azaltıyoruz" dedi.

Bu çalışmalarla birlikte hizmet kalitesinin ve altyapının güçlendirilmesi amaçlanıyor; hem fiziki donanım hem de organizasyonel düzenlemelerle ilçelerdeki cenaze hizmetlerinde standartlar yükseltiliyor.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İLÇELERE KAZANDIRDIĞI YENİ MORG VE GASİLHANE HİZMET BİNALARI İLE CENAZE HİZMETLERİNİ GÜÇLENDİRİYOR. CENAZE HİZMETLERİNİN DAHA SAĞLIKLI VE MODERN ŞARTLARDA VERİLEBİLMESİ İÇİN YAPIMI TAMAMLANAN ELMALI MORG VE GASİLHANESİ HİZMETE AÇILDI.