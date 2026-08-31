Dolar 48,2592 +0,06%
Euro 56,0105 +0,25%
Bist 14.521,28 -0,82%
Altın Gram 6.983,92 -0,63%
EUR/USD 1,1601 +0,12%
Brent Petrol 88,79 +3,10%
--°

Zafer bayramı gecesinde Madrigal tuzla sahilini coşturdu

Tuzla Sahil Tören Alanı'ndaki 30 Ağustos kutlamasında Madrigal konseri, törenler ve protokol katılımıyla 104'üncü yıl coşkusu yaşandı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 10:58

GÜNCELLEME: 31 Ağustos 2026 - 10:59

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Zafer bayramı gecesinde Madrigal tuzla sahilini coşturdu

Tuzla sahilinde 30 Ağustos coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı kapsamında Tuzla'da düzenlenen etkinlikler gün boyu sürdü. Sabah törenleriyle başlayan kutlamalar, akşam saatlerinde Tuzla Sahil Tören Alanı'nda gerçekleştirilen konserlerle devam etti. Alanı dolduran vatandaşlar, zafer ruhunu hem törenlerde hem de müzikle paylaşarak geceye yoğun katılım gösterdi.

Törenler ve program akışı:

Günün ilk etkinliği olarak sabah saatlerinde Tuzla Sahil Tören Alanı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl törende yer aldı, daha sonra Tuzla Kaymakamlığı'ndaki bayramlaşma programında vatandaşlar ve ilçe protokolü ile bir araya geldi. Akşam programı ise saat 20.00'de Kerem İlbaylı'nın sahne almasıyla başladı; saat 21.30'da ise sevilen müzik grubu Madrigal konser verdi. Konseri izleyenler topluca şarkılara eşlik ederek gecenin kutlama atmosferini güçlendirdi.

Başkan Bingöl'ün mesajı ve kültür vurgusu:

Etkinlikte konuşan Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl kutlamaların önemine dikkat çekti ve kültür-sanat etkinliklerini artırma hedefini yineledi. Bingöl'ün ifadeleri programda öne çıktı: "30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Tuzla’da seçildiğimiz günden bu yana üçüncü 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamamız. Üç senedir çok güzel etkinlikler planladık, çok güzel konserler yaptık. Kültür sanatı Tuzlamızda artırmak istiyoruz. Bu sene de Tuzla’ya yakışır şekilde Zafer Bayramımızı kutladık. Coşkulu kalabalık da bizi mutlu etti".

Başkan Bingöl, eylül ayında da kültür ve sanat programlarının süreceğini belirterek özellikle geleneksel hale getirilen Mercan Caz Günleri'ne işaret etti: "Eylül ayında geleneksel hale getirdiğimiz Mercan Caz Günlerimiz var. Caz Günlerimizle Tuzla’da kültür ve sanata devam ediyor olacağız".

Vatandaşların görüşleri:

Etkinliğe katılan Tuzlalılar, ilçede 30 Ağustos'un geniş katılımlı bir programla anılmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti. Çocuklarıyla alana gelen Dinnaze Çolak duygularını şu sözlerle paylaştı: "Ne desem, diyecek bir şey, kelime bulamıyorsun. Mutluluk".

Aslan Çoban ise Tuzla Belediyesi'nin düzenlediği konserlere daha önce de katıldığını belirterek bu yılki etkinliğe Madrigal için geldiğini söyledi ve ekledi: "Mutluyuz, güzel konser. 30 Ağustos’u zerresine kadar hissettiriyor bize".

Gecede hem törenlerin ciddiyeti hem de konserlerin coşkusu bir arada yaşandı; ilçe yönetimi, kültür ve sanat odaklı programlarla benzer etkinliklerin süreceğinin sözünü verdi.

TUZLA’DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMALARI KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE MADRİGAL SAHNE...

TUZLA’DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMALARI KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE MADRİGAL SAHNE ALDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Burhaniye’de Özgür Kanatlar Halk Bandosu 30 Ağustos’ta coşkuyu yükseltti
images

Muğla'da seramiğin çağlar ötesi buluşması sona erdi
images

Kaymakamın elinden nişan yüzükleri Burhaniye'de çift evliliğe ilk adımı attı
images

Adramytteion araştırmalarında Roma villası ve çok katmanlı yerleşim gün yüzüne ç...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Saldırı sonrası sürüklenen Rus kargo gemisi Şile'de karaya oturdu

Burhaniye’de Özgür Kanatlar Halk Bandosu 30 Ağustos’ta coşkuyu yükseltti

Orman kovuğundan çıkan kilo kilo bal ilgi çekti

Muğla'da seramiğin çağlar ötesi buluşması sona erdi

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı